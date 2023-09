Megható képet osztott meg kislányáról Ördög Nóra

Ördög Nóra és Nánási Pál két gyermek szülei. Lányuk, Mici 2023. május 6-án ünnepelte a 10. születésnapját, testvére, Vencel pedig idén tölti be a kilencet. A szülők életében fontos szerepet töltenek be gyermekeik, Ördög Nórát még az Ázsia Expressz - Felfedezzük Amerikát forgatásaira is követte a családja, hogy ne kelljen hosszabb időt egymás nélkül tölteniük.

Fotó: Szabolcs László

Szoros kötelékük miatt érthető, hogy a fáradt Mici iskola után miért édesanyja ölelő karjaiban keres megnyugvást.

Mici édesanyja bevallása szerint egyébként nagyon cserfes, belevaló kislány, akit minden érdekel, a veszélytől sem riad vissza. Éppen ezért egy nem mindennapi sportot választott, a légtornát. Már most elképesztő mutatványokra képes, amelyről a műsorvezető időről időre képeket is megoszt közösségi oldalán.