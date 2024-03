Ördög Nóra bejelentette: „Felébredtek bennem az anyai ösztönök”

A csatornája egyik legismertebb arcaként Ördög Nóra nevéhez csak az elmúlt évtizedben több mint 20 műsor címe fűződik. A férje, Nánási Pál is rengeteget dolgozik, hiszen hazánk egyik legismertebb fotósa.

Ördög Nóra és Nánási Pál 14 éve élnek boldog házasságban – Fotó: Szabolcs László

– Voltak nehéz helyzetek a Next Top Model Hungary forgatása során, amikor felébredtek bennem a versenyzők felé is az anyai ösztönök. Ezek nemcsak belőlem, de a zsűritagokból is törődést váltottak ki.

Semmilyen műsor, semmilyen verseny nem ér annyit, mint valakinek az egészsége

– kezdte a hot! magazinnak a műsor házigazdája.

„Olyan még nem történt, hogy ne jelentem volna meg forgatáson”

Nóri folyamatosan a képernyőn van, és került már olyan helyzetbe, amikor a szervezetének inkább pihenésre lett volna szüksége a munka helyett.

– Elég kitartó lány vagyok: ha fáj valamim vagy bármi fizikailag akadályoz, azért nem adom könnyen magam. 40 fokos lázzal is álltam már kamera előtt, és volt olyan, hogy pokoli betegség gyötört, de nem engedhettem, hogy miattam álljon le napokra a forgatás. Volt, hogy teljesen elment a hangom, de olyan még nem történt, hogy ne jelentem volna meg forgatáson – jelentette ki a tévés.

A férjével már 14 éve élnek boldog házasságban. A kislányuk, Mici nemsokára 11 éves lesz, az öccse, Vencel pedig 10, mindketten iskoláskorúak. Az utazások a Nánási családban sem mehetnek a tanulás rovására.

Mici hamarosan 11 éves lesz – Fotó: Archív / hot! magazin

Előfordul, hogy a munka miatt hosszabb időre kell elhagyniuk az országot. A TV2 egyik visszatérő műsorának, az Ázsia Expressznek Nóri eddig négyszer volt házigazdája, és a férje is dolgozott a műsoron.

– Az Ázsia Expressz forgatása részben a tavaszi szünettel egy időben van: a család kiutazása majdnem lefedi azt az időszakot, amíg nem kell iskolába menniük. Néhány napot hiányoznak a tavaszi szünet előtt, és néhányat utána, de ez nem drámai kimaradás. Olyan iskolába járnak, ahol kifejezetten támogatják, hogy minél több mindent lássanak; a tanárok nem haragszanak ezekért a napokért, ráadásul a gyerekek bepótolják azt, amit kihagynak.

Ördög Nóra: „A fotóstúdió nekünk családi élettér is”

Az utazós műsor tavalyi évadát Mexikóban és Guatemalában forgatták, ami szintén több hetes ott tartózkodást jelentett a házaspárnak.

– Amikor tavaly kint voltak a forgatáson, előre megbeszéltük a tanárokkal, hogy melyik tantárgyból hogyan haladnak, amíg Mici és Ven­ci távol van, és vittük magunkkal a tankönyveket, ők pedig odakint is elkészítették a feladataikat, és online is összekapcsolódtak néhány tanárukkal. Ha úgy engedte a munka, én ültem le velük egy nehezebb feladathoz, ha nekem forgatós napom volt, akkor Palkó. De amúgy önállóan tanulnak. Egyébként nem nagyon szoktuk egyedül hagyni őket, azért ahhoz még kicsik. Amikor lehet, velünk vannak. Nagy könnyebbség, hogy a férjem fotóstúdiója nekünk családi élettér is, tehát tulajdonképpen az otthonunk. Saját szobájuk is van ott, tehát úgy is otthon vannak, hogy közben az apukájuk dolgozik – magyarázta az édesanya.

Nóri és fia, Vencel – Fotó: Archív / hot! magazin

Drámák a műsorban Nóri legújabb műsora, a Next Top Model Hungary már­cius 17-től kerül képernyőre. Rengeteg lány jelentkezett, akik modellkarrierre vágynak. Ráadásul számos lány érkezik a műsorba rossz családi körülmények közül vagy éppen gyógyíthatatlan betegséggel, így a két hónapos forgatás alatt előfordultak drámák, amelyek a műsorvezetőt sem hagyják hidegen, hiszen anya és dolgozó nő.

Élvezik a forgatást A gyerekek néha az itthoni forgatásokra is elkísérik a szüleiket. – Amikor itthon élő show-műsorban vagyok, sokszor bejönnek, ott vannak velem, és a reklámszünetek alatt ott maradnak az öltözőmben, amíg az apukájuk bejön hozzám a stúdióba – mesélte Nóri.