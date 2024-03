Hatalmas bejelentést tett a születésnapos Bochkor Gábor

Bochkor Gábor egész pontosan 60 éve, 720 hónapja, 21915 napja és nagyjából 525960 órája látta meg a napvilágot. Ennek az időnek egy jelentős részét pedig rádiósként töltötte, hiszen 1986-ban szólalt meg először a mára kultikussá vált baritonja az első kereskedelmi rádiók egyikében. Hogy hogyan ünnepel a rádiózás élő legendája? Természetesen éppen úgy a Retró Rádió stúdiójában kezdi a napot, ahogyan immáron négy éve, szinte minden hétköznap. Lovász Laci, Háder György és Héjja Anett rögtönzött fanfárral, születésnapi papírcsákóval, konfettiesővel, és egy dobostortával köszöntötték őt 6:08-kor. Sőt egy hatalmas, indián fejdísszel is meglepték Bochkor Gábort, aki miután felocsúdott a meglepetésből, az éteren keresztül átadta az ő ajándékáét, amit persze a hallgatóknak szánt.

Bochkor Gábor 60 éves lett. Hatalmas bulival ünnepel majd a legendás rádiós. Fotó: Facebook

Indul a Bochkor 6X!

– A háttérben gondolkodtunk és dolgoztunk sokat az én születésnapommal kapcsolatban, és elindítjuk a Bochkor 6X születésnapi turnét. Itt persze rengeteg ajándékot fogadok majd. Direkt egy kamiont béreltünk, hogy abba lehet majd pakolni.

A turné koronájaként pedig egy óriási bulit tartunk május 22-én a Kongresszusi Központban.

Azt találtuk ki, hogy erre szeretnénk nektek jegyeket adni a játékok és persze a turné során is. Rengeteget dolgoztunk ezen és még koránt sem vagyunk a végén, de egy olyan bulit tervezünk, melyen olyan emberek lépnek fel, akikhez én magam kötődöm valamilyen módon – kezdte hétfő reggel a szülinapos Bochkor Gábor, aki nem is tudta meghatódottság nélkül felsorolni, kik mondtak eddig igent a Bochkor 6X turné záróeseményére.

Indul a Bochkor 6X turné. Fotó: Facebook

Bochkor Gábor kedvéért összeáll a legendás zenekar

– Képzeljétek el, hogy elképesztő, kik fogadták el eddig a meghívásunkat! Lesz zene és lesznek, akik szóban mondanak majd egy-két kedveset. Ott lesz az Anna and the Barbies, a drága Charlie, Curtis, Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca, a Magna Cum Laude, a Republic, Ruzsa Magdi. És a kedvemért összeáll a Skorpió zenekar, pedig ez nagyon ritkán történik meg! Természetesen ott lesz a Tankcsapda is. Ők mind élőben zenélnek majd, és lesznek, akik néhány keresetlen, kelletlen, vagy kellemes szót szólnak majd. Eljön Riszov Évi, Koko, Anger Zsolt, Dombóvári István, Szujó Zoli, Jakupcsek Gabi, Dobó Kata és Tornóczki Anita, de a lista még nem teljes.

Én ott a Lacival, Gyurival és Anett-tel, valahol a színpadon ott leszek és folyamatosan lehet majd látni a reakcióimat és bele is fogok szólni.

Ez ugyanis, valamiféle rádiós koncert lesz, ahol a házigazda Till Attila lesz – sorolta az ünnepelt a május 22-ei esemény illusztris fellépőgárdáját.