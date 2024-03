Bochkor Gábor: Margot Robbie-t és De Nirót is szájon csókolnám

Bochkor Gábor érti is, meg nem is az okot, amire hivatkozva nem jelent meg az Oscar-gálán hazánk ötödik díjazottja, Mihalek Zsuzsa, aki a Szegény párák diszletrendezőjeként nyerte el az Amerikai filmakadémia elismerést két kollégájával megosztva. A Retro Rádió műsorvezetője kedd reggel fejtette ki véleményét a furcsa, de ugyanakkor nagyon emberi szituációról.

Bochkor Gábor lélekben már meg is ünnepelte az Oscar-díját. (Fotó: Retro Rádió)

Bochkor Gábor nem finomkodna

– Csodálkoztam én is azon, hogy nem ment el a gálára, de én azt hittem, hogy elfogódottsága miatt maradt itthon. Laci, te tökre érted, hogy valaki nem akar kimenni és átvenni az Oscar-díját?! Én azt gondolom, hogy mindenkinek ez a vágya! Ha én egyszer kaphatnék és ott állhatnék…

Ez ilyen hú, de jó lenne gondolat. Ott állnék a többiekkel, bratyiznék…

Ha mi most megnyernénk egy Oscar-díjat, mert mi vagyunk a legnépszerűbb rádiós bármik…– ábrándozott a stúdióban Bochkor, akihez csatlakozott Lovász Laci is, aki lelki szemei előtt már látta is hármasuk nagyjelenetét a gálán.

James Price és Shona Heath beszédjükben külön megemlítették Mihalek Zsuzsát. (Fotó: AFP)

– Ha csapatban kapnánk akkor biztos fél percet elszúrnánk azzal, hogy ölelkezünk a széksorok között. Felvonulnánk lassan a színpadra, kicsit hátranézünk, hogy mindenkim megvan-e, majd te elkezdenél beszélni – kezdett bele Lovász, akitől ismét Bochi vette át a szót. Ő már lelki szemei előtt azt is látta, amint hirtelen felindulásból megcsókol egy fiatal színésznőt, majd egy idősödő színészlegendát is. – Én például Robert De Nirót átölelném, mintha régi haverok lennénk. Margot Robbiet még szájon is csókolnám. Aztán azt mondanám, hogy a vehemencia, meg a hangulat elvitt sajnos. Elnézést kérnék tőle és ennyi, hiszen úgyis kihúzok abból az országból, vagyis nem tudnak megkövezni engem. Sőt a De Nirót is szájon csókolnám. Az biztos, hogy a Gyuri meg én, be is nyomnánk. Nem próbálnánk elegáns, finom magyarok lenni – játszott el a gondolattal Bochkor Gábor, aki egyébként még nem biztos abban sem, hogy valamikor a jövőben nem nyer el egy aranyszobrot, egy rászabott, mellékszereppel.