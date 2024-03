Megtaláltuk Bochkor Gábor legnagyobb rajongóját: Más bélyeget gyűjt, nekem Gábor a szenvedélyem

Rajongói csoportokból Dunát lehet rekeszteni a közösségi médiában, így természetesen Bochkor Gábor neve alatt is fut néhány hevenyészett kísérlet arra, hogy egybeterelje azokat, akik tisztelik a közel négy évtizedes munkát, amit rádiósként eddig végzett. Egy csoport azonban messze kiemelkedik a mezőnyből. A Bochkor Gábor rajongói csoport 2012-ben alakult és mára több mint 22 ezer aktív tagot számlál. Köztük van Szolomayer Fatima „Fati”, aki egy évvel az indulás után csatlakozott a közösséghez és aki ha nem is hivatalosan, de tulajdonképpen a vezetője, vagy inkább az egyik lelke a népes kompániának. A Bors megtalálta a családanyát, aki nagy örömmel és még nagyobb lelkesedéssel mesélt a rajongói csoportról és arról a már-már fanatizmusról, amivel a honi rádiózás doyenje iránt viseltetik.

Bocskor Gábor imádja az ajándékot, amit a rajongóitól kapott (Fotó: Szolomayer Fatima)

Fatima megkereste a „legendás” SMS-írókat

– A Bochkor Gábor rajongói csoportot nem én alapítottam, hanem egy Málics Gábor nevű kisfiú, aki még ma, tizenkét év elteltével is szemtelenül fiatal – kezdte lapunknak Fatima, aki mára megkerülhetetlen szereplője a Retro Rádión futó reggeli műsornak, hiszen szinte minden nap beolvassák egy-egy SMS-ét, pont úgy, mint mondjuk a „Meklárenes”, a „Nagykozári fuvaros”, „Pöpi a hentes”, vagy éppen a „Bordíler” hozzászólásait.

Én egy évvel később csatlakoztam és viszonylag sokáig a háttérben maradtam, bár az igaz, hogy aktívan jelen voltam az oldalon.

Egy korábbi adminisztrátor, Hajnalka kért fel 2020 végén, hogy vállaljak komolyabb szerepet is, mert feltűnt neki, hogy tényleg sokat tudok Bochiról. Igazából a csoport akkor robbant be, amikor Gábor átköltözött a Retro Rádióra és elindult a jelenlegi felállás, vagyis csatlakozott hozzá Lovász Laci, Gyuri és Anett. Adminként pedig célul tűztem ki, hogy azok az emberek, akik rendszeresen küldenek jópofa SMS-eket, bekerüljenek hozzánk és ez sikerült is viszonylag hamar – mesélte Fatima, aki nem tagadja, rajongása egy picit talán túlmutat az átlagosnak nevezhető szinten.

Minden reggel bekapcsolják a rajongóktól kapott neonreklámot a Retro Rádió stúdiójában (Fotó: Szolomayer Fatima)

„Ő lett a megfejthetetlen ember az életemben”

– Más bélyeget, szalvétát, vagy régi pénzeket gyűjt, nekem Bochkor Gábor a szenvedélyem. Nagyon meghatározó ember az életemben, szinte olyan, mint egy családtag. Ez persze az igazi családomban is többen furcsállják, de végül is elfogatják. Egyszerűen ő lett a megfejthetetlen ember az életemben. Olyasvalaki, akit képtelenség kiismerni és éppen ez teszi őt olyan végtelenül izgalmassá. Egyébként azt leszögezném, hogy ebben a rajongásban semmiféle, az indokoltnál erősebb érzelem nem játszik szerepet. Az viszont tény, hogy nélküle nem indulhat reggelem. Az elmúlt sok-sok évben, csak akkor nem volt része a hétköznapjaimnak, ha éppen két frekvencia között volt, vagyis nem dolgozott rádiónál. Olyankor nem is kapcsoltam be a rádiót, sőt a konnektorból is kihúztam, nehogy véletlenül bekapcsoljon hat nulla nyolc és tíz között – nevetett Bochkor Gábor talán valóban legnagyobb, vagy legalábbis egyik legnagyobb rajingója.

A Bochkor Gábor tajongói csoport keménymagja (Fotó: Szolomayer Fatima)

Már készülnek Bochkor Gábor közelgő születésnapjára

Fatima egyébként abban is főkolompos, hogy Bochkor Gábor minden évben kapjon egy-egy ajándékot a születésnapján, de persze a meglepetést minden évben komoly egyeztetés előzi meg a csoport köménymagjának számító tucatnyi rajongóval. Így került a stúdióba az a neonreklám is, ami a Bochkor logót jeleníti meg minden hétköznap reggel.

Kifejezetten büszke vagyok arra a neonfényre, amit Gyuri kapcsol be minden egyes reggel, és amit ha elfelejt, a „Főni” azonnal rá is szól.

Azt az ajándékot magam adhattam át Bochi születésnapján, ami meghatározó élmény volt számomra. Egyébként közeleg Bochkor Gábor hatvanadik születésnapja, amire már nagyon készül a csoport. Hogy mi lesz az ajándék, azt persze nem árulom el, de megadjuk a módját, annyit mondhatok. Számunkra ugyanis a március 25-e felér egy nemzeti ünneppel – tette hozzá Szolomayer Fatima, aki elárulta, a Bochkor Gábor rajongói csoportnak nem csupán az a célja, hogy közösen bálványozzák kedvencüket, de gyakran szerveznek gyűjtéseket is, hogy egy-egy nehezebb helyzetbe került tagjukat segítsék. Sőt, előfordult, hogy autót adtak kölcsön egyiküknek, amikor a sajátja elromlott és nem volt mivel járnia munkába.