"Sosem felejtette el, hogy honnan jött" – így emlékezik Szűcs Judith Balázs Fecóra, aki ma lenne 73 éves

Ma lenne 73 éves Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, aki maradandót alkotott a magyar zenetörténelemben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy már életében is hatalmas tisztelet és szeretet övezte, nem csak a rajongók, de a pályatársak körében is.

Balázs Fecó már életében is ikonnak számított (Fotó: Szabolcs László)

Örömmel vállalt Szűcs Judith-tal duettet

Szűcs Judith kollégánk megkeresésére mesélt arról, hogy milyen volt vele dolgozni, amikor a 45 év száguldás című jubileumi koncertre készültek. Az énekesnő örömmel mesélt arról, hogy nagyon közel laktak egymáshoz, így a közös munka is nagyon könnyű volt.

– Több megbeszélésünk is volt együtt, ugyanazon a hegyen laktunk, így bármikor át tudtam menni. Imádtam a kutyáját, Drazsét is, én még egy ilyen kutyust nem láttam, mint ami az övé volt. Fecó mindig jókedvű volt, és állandóan humorizált. Én is ilyen vagyok, így nagyon jó volt, mert mindig jókat nevettünk együtt – mesélte az énekesnő, aki azt is hozzátette, hogy végtelenül visszafogott, kedves embernek ismerte meg a legendás zenészt.

Sosem felejtette el, hogy honnan jött. Szerény, közvetlen, vidám és humoros ember volt. Visszagondolva rá, az öltözködésében is tükrözte a személyiségét. Visszafogott, elegáns volt, de mögötte ott volt a nagyság, és a szakmai alázatosság. Ő volt a magyar lírai dalok legkiválóbb zeneszerzője, és énekese. Örültem, hogy részt vett a 45 év száguldás című jubileumi koncertemen

– emlékezett vissza Szűcs Judith Balázs Fecóra, akinek a hiánya most is fájó pont a magyar zenei világban.

Szűcs Judith szerint Balázs Fecó minden ízében elegáns és szerény volt (Fotó: Sulyok László)

Kovács Katival nagy tervei voltak Balázs Fecónak

Tavaly, a legendás zenész halálának évfordulóján Kovács Kati mesélt arról a Borsnak: még most is elsírja magát, amikor eszébe jut a barátja.

– Gyakran mondtuk neki, kérleltük, ha emberek közé megy, húzza fel a maszkot, de egyszerűen hajthatatlan volt. Ezért is sírom el magam gyakran, ha Balázs Fecó-dalt éneklek. Sokszor azon gondolkodom, mit tehettem volna még. Kérlelhettem volna jobban? Erőszakosabb lehettem volna? Nem derül már ki. Kicsit szerintem mind hibásak vagyunk – nyilatkozta akkor a Borsnak Kovács Kati, kiemelve, mennyire pótolhatatlan a zenei életből a legenda.