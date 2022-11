Két évvel ezelőtt ment el Balázs Fecó: Kovács Kati máig önmagát is okolja a halála miatt

Szombaton lesz két éve, hogy eltávozott közülünk Balázs Fecó. A koronavírus-járvány miatt rengeteg magyar legendától kellett búcsúznunk, köztük a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekestől is. Fecó maradandót alkotott a magyar zenetörténelemben; mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy síremléke valóságos zarándokhellyé változott az Óbudai temetőben. Nem csak rajongói, pályatársai is gyakran emlékeznek rá vissza. A Borsnak Kovács Kati mondta el, miként emlékszik a zenészlegendára.

„Ő csak nem hallgatott ránk”

– Nekem Balázs Fecó egy hihetetlenül tehetséges ember volt.

Sokszor énekeltünk közösen, és megannyi jó pillanatunk volt együtt. Aztán jött ez a fránya covid

– kezdte lapunknak az énekeslegenda.

– Emlékszem arra, nagyon sokszor szóltunk neki, hogy ne menjen tömegbe. Féltettük, de ő csak nem hallgatott ránk. Volt neki egy nagy terve, közelgő hetvenedik születésnapjára szeretett volna egy koncertet az Arénában…

2020. november 26-án, a koronavírus szövődményei következtében hunyt el. Fotó: Délmagyarország

Nagy tervei voltak

Kovács Kati azt is elmondta a Borsnak: a mai napig előfordul, hogy elsírja magát, ha eszébe jut Balázs Fecó.

– Gyakran mondtuk neki, kérleltük, ha emberek közé megy, húzza fel a maszkot, de egyszerűen hajthatatlan volt. Ezért is sírom el magam gyakran, ha Balázs Fecó-dalt éneklek.

Sokszor azon gondolkodom, mit tehettem volna még.

Kérlelhettem volna jobban? Erőszakosabb lehettem volna? Nem derül már ki. Kicsit szerintem mind hibásak vagyunk – nyilatkozta a Borsnak Kovács Kati, aki elmondta, mennyire pótolhatatlan a zenei életből a legenda.

„Hatalmasat veszített a szakma”

– Hatalmasat veszített anno a szakma, amikor Fecó meghalt. Nem véletlen, hogy megannyi énekes, megannyi híresség összetört a halálhíre hallatán. Senki nem tudott erre felkészülni, és azóta is egy nagy űrt hagyott maga után bennem is, és mindenkiben. Azokban is, akik szerették, és azokban is, akik nem – tette hozzá az énekesnő, aki mellett megannyi sztár osztja azt a gondolatot, hogy mekkora veszteség is érte őket, mióta a legenda eltávozott közülük.

Kóbor János Balázs Fecóhoz hasonlóan szintén a koronavírus következtében, 2021. december 6-án hunyt el. Fotó: Ripost