Bagóval a szájában ordítozik G.w.M

Kulcsár Edina ízlése meglehetősen sokat változott az utóbbi időben. Mikor ugyanis hozzáment első férjéhez, Csutihoz, akkor azt mondta, hogy ő testesít meg mindent, amire valaha vágyott. Ehhez képest most nagy fordulatot vett Edina ízlése, ugyanis második férje, a hírhedt gengszterrapper, G.w.M nem is különbözhetne jobban Csutitól. A két férfi ég és föld, éppen ezért a rajongók nem értik, hogy Edina hogyan szerethette mindkettőt. G.w.M-ről most egy új videó került ki a sztorijába. Ebben a videóban füstölő bagóval a szájában, ujját mutogatva ordítozik:

Nagyon odagyigyeljetek!

- kezdte, majd elmondta, hogy jönnek az új zenék, aminek biztosan egy egész ország ujjongva örül majd. A háttérből egy vodkát is felmutatott az egyik barátja.

G.w.M ünnepel / Fotó: Instagram

A különös videót korlátozott ideig IDE kattintva lehet megtekinteni.