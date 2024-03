Árulják is, meg nem is Zámbó Jimmy házát

Zámbó Jimmy életét és halálát is olyan misztikum övezi a mai napig, hogy az emberek minden, az énekessel kapcsolatos hírre felkapják a fejüket. A huszadik század egyik legmeghatározóbb előadóművésze egy csepeli házban élt, és ott is érte a tragikus fegyverbaleset. A falakon ma is kint vannak az arany és platina lemezei, a család fotói, a polcokon Jimmy számára kedves szobrok fogják a port. Mintha soha el sem ment volna onnan... Ebben a házban él a mai napig az énekes felesége és a legkisebb fiú, Zámbó Adrián. A 200 négyzetméteres ingatlan azonban túl nagynak bizonyult kettejüknek, ezért meghirdették eladásra. 130 millió forintot kérnek érte.

Zámbó Adrián a legkisebb fia Jimmynek (Fotó: YouTube)

Valami megváltozott

Én itt nőttem fel, tehát teljes mértékben a részemmé vált. Egy szelete a szívemnek, lelkemnek ez a lakás, már csak azért is, mert az összes emlék, amit apuval átéltem, az majdnem mind itt zajlott le.

- nyilatkozta a Borsnak az eladással kapcsolatban Adrián, akiben november óta megváltozhatott valami. A fiatal fiú ugyanis már nem beszél házcseréről, sőt mintha egyre jobban érezné magát az otthonában. Jimmy fia az elmúlt időszakban egyre aktívabb a közösségi felületeken, főleg a TikTokon, ahol rendszeresen indít élő adásokat.

Nem engedi be a kíváncsiskodókat

Az élő adásokban Adrián főzni szokott, amit egyszerre 4-500 ember követ figyelemmel. A fiatal fiúhoz közben özönlenek a kérdések, a legtöbb - nem meglepő módon - az édesapjával kapcsolatos. Sokan kérik, hogy mutassa meg Jimmy szobáját, az öltönyeit vagy épp a lemezeit, ezekre a kérésekre azonban rendszerint nemmel válaszol Adrián, aki bár a konyhába hajlandó beengedni a kíváncsiskodókat, többet azért nem mutat. A legutóbbi élőzése alkalmával a házeladás is szóba került, a kérdésre azonban, hogy hogy áll az üzlet, Jimmy fia kitérő választ adott.

Ami biztos, hogy a homlokzaton novemberben még kint volt az eladó tábla, most viszont már nincs ott. A házat viszont továbbra is meg lehet találni az ingatlan.com oldalon... Vagyis árulják a Jimmy villát, de a jelek szerint annyira mégsem égető, hogy eladják.