Eddig tartott a barátság? T. Danny elmondta őszinte véleményét Marics Petiékről

Nagyjából egyszerre indult a zenei karrierjük, ugyanúgy a tinilányok kedvencei, mégis nagyon jó barátságban van Marics Petiékkel T. Danny. A három énekes már a kezdetektől segítette egymást, s bár voltak rosszban is, mindig tudták, hogy számíthatnak a másikra.

T. Danny és a Valmar srácok régóta összetartanak. (Fotó: TV2)

T. Danny megszólalt a ValMar baleseteiről

Mint arról a Bors is beszámolt: első Aréna koncertjén hatalmas bulit csapott Marics Peti és Valkusz Milán 14 ezer rajongójukkal. Igaz, Miló kicsit megpörkölődött, de szerencsére nem lett komoly baja. A sikerben részese volt most is jó barátjuknak, T. Danny-nek, aki nagyon büszke a fiúkra.

„Hát srácok…megcsináltátok” - kezdte Instagram oldalán az énekes. „Büszke vagyok rátok! Na nem csak én, de mindenki más is körülöttetek. Oké, talán én kicsit jobban… Bizony, mert én láttam honnan kezdtétek el ezt az egészet. Én láttam mennyi munkát és időt raktatok bele. Láttam mennyi harcot vívtatok meg és mennyi mindent áldoztatok fel. Láttam, hogy sokszor milyen nehéz volt nektek mindez, ugyanakkor láttam azt is, hogy ti akkor sem adtátok fel. Nem csak láttam, de át is éreztem. Hiszen együtt kezdtük ezt az egészet annak idején. Basszus…hány éve is már? Hihetetlen.

Voltunk jóban, voltunk már rosszban is; voltunk fent és lent is. Végig együtt. Így pedig mindig mindent átvészeltünk, ha kellett, itt voltatok nekem és támogattatok, segítettetek. Remélem én is tudtam nektek. Mindig itt vagyok és itt is leszek, mert tudom, hogy ti is. Ugyanúgy, ahogy a többiek, akik végig kísértek titeket ezen az úton. Együtt kezdtük, együtt is fejezzük be. Ja, és arra is büszke vagyok, hogy nem sérült le egyikőtök se!

Nem tudta megállni, hogy ne hozza szóba a tüzet fogott Valkusz Milánt:

„Mondjuk a tűzbe lehet nem kéne legközelebb belehajolni. Kösz. Na, de gratulálok srácok, brutál jó volt! Megérdemeltétek, élvezzétek! Egészség legyen, a többit megvesszük. Pusz.”

Tévés karrier

De nem csak a zenei életben segíti egymást a három tehetséges fiatal. Tavaly Marics Peti és Telegdy Dani szerepeltek a Dancing with the Stars showban, mindketten a döntőig meneteltek. A múlt héten pedig a TV2 bejelentette, megtalálták Majka és Pápai Joci utódját a Zsákbamacska című műsorban. Ráadásul nem csak egy, de rögtön két olyan párost is sikerült leigazolnia, akik már eddig is a nézők kedvencei voltak: Szente Vajk és T.Danny, a másik páros pedig Marics Péter és Pető Brúnó.