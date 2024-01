"Soha!" – kegyetlen hírt kapott a TV2 sztárja, szerelméről van szó

Kisebb túlzással, de az elmúlt hetekben mindenki azt találgatta, hogy mégis mi történhetett T. Danny és Kecskés Enikő között. A rajongók egyre biztosabbak abban, hogy a két sztár szakíthatott egymással, már csak azért is, mert a rapper dalszövegei és bejegyzései mind arra utalnak, hogy ez a szerelem elmúlt, ráadásul Dani nemrég "egyedül" lépett le egy luxusvakációra, ahonnét szintén meglepő posztokat tesz közzé…

Kiderült, mikor találja meg az igaz szerelmet T. Danny (Fotó: TV2)

Az igaz szerelem

Ahogy arról beszámoltunk, T. Danny jelenleg Thaiföldön próbálja kiheverni a szakítását. Bár ő nem osztotta meg a nagyvilággal hová utazott, a Bors megtalálta azt a hotelt, ahol most a mindennapjait tölti. Talán mondanunk sem kell, hogy a Dancing with the Stars üdvöskéje nem aprózta el a vakációt, hiszen egy ötcsillagos szállodakomplexumban pihen. Sőt, hiába posztol sokszor egyedül, kiderült, hogy korántsem magányos a vakáción, ugyanis barátai társaságát élvezheti, akik igyekeznek elterelni a rapper figyelmét.

Több-kevesebb sikerrel, hiszen ahogy említettük T. Danny Thaiföldről is meglepő posztokat tesz közzé, melyek azt bizonyítják, hogy Kecskés Enikővel végleg lezárták a kapcsolatukat. Ilyen volt például az a fotó, ahol egy elefánttal pózolt, és annyit írt hozzá: „Új csajommal”.

De itt még nincs vége! A minap kirakott egy videót Dani a TikTokra. Itt az egyik filtert használta, ami azt próbálta megfejteni, hogy mikor találkozik majd az igazi szerelmével. Nos, a TikTok-filter szerint soha, ez a mondat pedig teljesen szíven ütötte a rappert. Persze a rajongói azonnal megvigasztalták, s azt tanácsolták neki, hogy legyen türelemmel.

Hidd el Dani, minden okkal történik! Az igazi még várat magára, de ha megtalálod vagy ő talál meg téged, a világ legboldogabb embere leszel!

– üzente a csalódott rappernek az egyik rajongója.