T. Danny őszinte vallomást tett új társáról

2024-ben két műsorvezető párossal tér vissza a képernyőre a közönségkedvenc Zsákbamacska. A tavalyi évben nézettségi rekordokat döntő vetélkedőben Szente Vajk és T. Danny, valamint Marics Peti és Pető Brúnó várja a játékosokat.

T. Danny, Szente Vajk és Kárpáti Rebeka nagyon élvezik a közös munkát (Fotó: TV2)

T. Danny köszöni szépen, szuperül van

A Dancing with the Stars műsorában a harmadik helyig menetelő rapper nagyon élvezi új feladatát, pedig korábban nem voltak műsorvezetői álmai.

− Zsűri akartam lenni tehetségkutató műsorban, amikor anyáékkal néztük gyermekkoromban a tévét – mesélte nagy mosollyal T. Danny. − Amikor jött a felkérés, nagyon megörültem, és most, hogy megy a forgatás, rá kellett jönnöm, hogy ez igazán nekem való, nagyon élvezem! Azt hittem, majd lesz lámpalázam, mert azért ez mégsem hazai terep nekem, de az első perctől oldott tudtam lenni, ami nyilván a profi stábnak, na meg Szente Vajknak és Kárpárti Rebekának is köszönhető. Mert itt nem egy emberen van a nyomás, hanem ezt együtt csináljuk!

A tehetséges énekes arról is beszélt, hogy bár a Dancing with the Stars-ban szerepeltek már együtt a Jászai Mari-díjas rendezővel, de nem ismerték meg jól egymást.

− Én is nagyon kíváncsi voltam, hogy működünk majd együtt. Lehet meglepő, de nagyon jó köztünk a dinamika. Vajk nagyon tanult ember, igazi művész, én meg én vagyok – nevetett nagyot.

Annak ellenére, hogy magasságban eléggé különbözünk, sok minden másban hasonlítunk. Például abban, hogy mindkettőnknek pokolian rossz a humora, na jó csak vicceltem! Egyébként rájöttem, mi az oka, hogy jól működünk együtt: mindketten balkezesek vagyunk és mind a ketten középső gyerekek vagyunk, ezek ugyanis eléggé meghatározóak az ember jellemében. A párosunk mellett nehéz érvényesülni, de Kárpáti Rebeka nem csak nagyon szép, de nagyon intelligens is, megállja a helyét! Összességében bízom benne, hogy a nézők szeretni fogják a Zsákbamacskát velünk!

Rápihent a műsorra

A tavalyi nagy hajtás után és a januári forgatás között a rapper Thaiföldre utazott pihenni.