Végre megvan: nagy bejelentést tettek Balázsék

Minden Rádió 1 rajongó ledöbbent, amikor tavaly Vadon Jani élő adásban jelentette be, hogy otthagy a reggeli műsort. Azonban a búslakodásra nincs idő, hiszen meg kell találni az utódját.

A nézők dönthetik el, hogy ki legyen Vadon Jani utódja Fotó: Magasi Dávid

Az elmúlt hetekben lezajlott a műsorvezető-casting, Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri sorra hívták be a hazai hírességeket. Szerepelt a műsorukban többek között Ráskó Eszter, Ábel Anita és Puskás Peti is. Azonban a válogató lezárult, ugyanis a napokban Balázsék közzétettek egy szavazást, a Facebook oldalukon, miszerint egy szűkített lista alapján a hallgatók adják le a voksukat arra, akit a legszívesebben látnának/hallanának véglegesen is mellettük.

Úgy néz ki, hogy a rajongókat ez nagyon lázba hozta, mivel Balázsék friss posztja szerint egy nap alatt 100 ezren adták le voksukat.