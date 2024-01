"Rohadt idegesítő" – Kiakadtak a Balázsék hallgatói, tömegesen hőzöngenek az emberek

Vadon Jani a távozásával óriási űrt hagyott a Rádió 1 hallgatóiban, és Balázsékon most eléggé nagy a teher, hogy megtalálják a rádiós méltó utódját. Keresik is gőzerővel az igazit, de valljuk be, a feladat majdnem lehetetlen, tekintve, hogy Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani triója tökéletesen kiegészítette egymást, és 15 évnyi közös munkát sem könnyű pótolni.

Vadon Jani utódját még mindig keresik. (Fotó: Radió1)

Vadon Jani utódja egy nő lesz?

Sok hallgatónak már konkrét elképzelése van arról, hogy kit szeretnének Sebestyén Balázsék mellett látni. Az eddigi vendégműsorvezetők eléggé megosztották a közönséget, eddig egy sem volt olyan, aki a nagy többséget meggyőzte volna. A legutóbbi adásnál is forrtak az indulatok, ugyanis a legtöbben nem voltak elégedettek a trió harmadik tagjával. Ő nem más volt, mint Faragó Janka, akinek több évnyi rádiózás van a kisujjában, de sokan mégis úgy érzik, hogy nem ő lesz az igazi Balázséknál.

Szerintem rohadt idegesítő volt, és ahogy hallottam, a Ferit is nagyon idegesítette. Soha nem hallottam, hogy így beszólogatott volna bárkinek is adásban

− írta valaki a Redditen, akinek a véleményével sokan egyetértettek, de szerintük csak az izgalom állhat a háttérben. Jankának ugyanis óriási nyomás alatt kellett teljesíteni, hiszen a pótolhatatlant kell pótolnia.

− Sok ez a csajszi sajnos. Biztos nagy a nyomás, és emiatt is volt túlpörögve. Mióta Jani elment, azóta amúgy sem nagyon hallgatom őket − fogalmazott egy másik hallgató.

Ám ez nem jelenti azt, hogy a közönségnek ne lenne ötlete arra, ki egészítené ki legjobban a triót.

Ábel Anitát ide! Humoros, jó a hangja és kellőképpen laza, és biztos nem akarná elvinni a showt! Hölgyre van szükség ide, túl sok a tesztoszteron!

− üzenték.