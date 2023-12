Vége! 15 év után szakítottak Balázsék: „Eljött az idő, hogy váltsak”

Erre senki sem számított: Vadon Jani felmondott a Rádió1-nél, ott hagyja a Balázsék című reggeli műsort. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani triója hallgatók ezreinek tette vidámmá a reggelét. A mai adás azonban szomorkodásra adott okot.

Rossz hír Balázsék műsorában. Tőlük megszokott humorral, de szomorú fejleményt közölt Sebestény Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri triója. (Fotó: Bors)

Eggyel kevesebben lesznek Balázsék

Vadon Jani hétfő reggel élő adásban jelentette be, hogy elhagyja a reggeli műsort.

– Mi olyanok vagyunk, mint egy család 13-14 éve. Sok mindenről tudtok, de rengeteg mindenről nem tudtok, stábon belüli dolgokról. Most olyasmi történik, amiről szeretnénk titeket tájékoztatni – vezette fel a hírt Balázs.

– Így van – vette át a szót Jani. – Az a legfontosabb, hogy amitől sokan tartottak az elmúlt időszakban, az nem igaz, attól nem kell félni. A műsor nem szűnik meg, ez a jövőben is így lesz. Csak éppen… – mondta Jani, majd nagy levegő után folytatta:

Nélkülem.

– Én januártól nem tartozom a csapathoz. Ez egy olyan döntés volt, amit nem kényszerített rám senki. Úgy érzem, hogy más irányba kell elindulnom. Nagyon hálás vagyok ezért az uszkve 15 évért. Nagyon pozitív, szép élményben volt részünk. Nagyon hálás vagyok a stáb minden tagjának. Nagyon meghatározó része volt az életemnek. De most eljött az idő, hogy váltsak és más dolgokkal foglalkozzak. Ezek egy részével már most is foglalkozom – fogalmazott, s többek között a Spektrumon futó Várfoglalók című ismeretterjesztő sorozatra gondolhatott. De azt is említette, hogy az is fájó pont, hogy családja, gyermekei életében nem tudott eléggé jelen lenni a műsor felvételei miatt.

– Nem tudok egy seggel megülni két lovat, de nem is két lóról, hanem több lóról van szó. Ezért számomra a rádiózásnak vége van.

Balázs és Rákóczi Feri leszögezte, ők tudtak már erről egy ideje, de fájó volt élő adásban hallaniuk. Sebestyén Balázs hozzátette, ők még érzik, hogy van bennük lendület, nem szeretnék lehúzni a rolót, ám változások várhatók.

Már nyáron tudni lehetett, Vadon Jani kilép?

Jani kilépéséről már korábban is felreppent a pletyka. Júliusban a trió öltönyös szelfit posztolt, „valami készül” felkiáltással. A kommentelők rögtön spekulálni kezdtek, s többen említették ezt az opciót is.

– Most volt Janinak a 29. házassági évfordulója, és azt beszélték, hogy mi legyen a 30-ra, mert amikor az lesz, azt már nem tudják a műsorban megbeszélni. Szóval tuti lesz valami változás. És ez nem az első ilyen elejtett félmondat volt, főleg Janitól – írta egy másik hallgató.

– Janinak volt egy olyan mondata pár hete, amikor ketten voltak Ferivel, hogy a műsort nem fogják befejezni. Lehet, hogy csak ő száll ki? Sajnálnám, mert nagyon kedvelem, hiányozna – fogalmazott egy másik.

Vadon Jani és Sebestyén Balázs sokszor dolgozott együtt. (Fotó: Magasi Dávid)

Jani és Balázs múltja

Vadon Jani és Sebestyén Balázs közös múltja, barátsága jóval messzebbre is nyúlik, mint ez a 15 év. Számos műsorban dolgoztak együtt, legutóbb tévében a Celeb vagyok, ments ki innen! című realityben szerepeltek együtt, amire negatív visszhangja miatt emlékeznek sokan. A műsorvezető páros ugyanis átlépte a jó ízlés határát, mikor egy kolumbiai kisfiú kárára viccelődtek, gúnyolták őt.