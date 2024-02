Ábel Anita, Puskás Peti vagy Wossala Rozina? A te szavazatodon múlik, hogy ki legyen Balázsék új műsorvezető társa!

Mint ahogy arról a Bors már beszámolt, Vadon Jani váratlan távozása után már hetek óta azon dolgozik Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri, hogy végre megtalálják a műsorvezető méltó utódját.

Itt lehetőség: Ábel Anita tényleg elfoglalhatja Vadon Jani helyét Fotó: TV2

A folyamat részeként pedig már több hazai hírességet is meginvitáltak a műsorukba, így az utóbbi időben mások mellett Musimbe Dávid Dennis humorista, Kovácsovics Fruzsina énekesnő, Puskás Peti, a standupos Ráskó Eszter, Wossala Rozina vagy éppen Ábel Anita is elfoglalhatta Vadon Jani helyét, még ha csak ideiglenesen is.

A nép akarata, hogy Ábel Anita ülhessen be Vadon Jani helyére

Az illusztris névsorból kétségtelenül Ábel Anita vitte a prímet, akit már akkor követeltek a hallgatók, amikor Balázsék még nem is gondoltak arra, hogy behívják a műsorba. Miután ekkora népszerűségnek örvendett a színész-műsorvezető követelése, a Rákóczi Feriék végül beadták a derekukat és meghívták Anitát vendég műsorvezetőnek. A várt siker pedig nem is maradt el, hiszen odavoltak érte a hallgatók.

Most azonban úgy tűnik, hogy elérkeztünk a végjátékhoz, Balázsék ugyanis közzétettek egy hivatalos szavazást a Facebook-oldalukon, miszerint egy szűkített lista alapján a hallgatók adják le a voksukat arra, akit a legszívesebben látnának/hallanának véglegesen is mellettük.

Természetesen a listán helyet kapott Ábel Anita is, és ha szeretnéd, hogy hivatalosan is ő legyen Vadon Jani utódja, akkor IDE kattintva te is leadhatod a szavazatodat!