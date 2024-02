Ezzel vége, Katalin hercegné számára eljött a búcsú ideje

Eljöhetett a búcsú ideje Katalin hercegné számára. Mint azt megírtuk, Vilmos felesége tervezett hasi műtéten esett át január 16-án egy londoni magánklinikán. A műtét bejelentése és a felépülése idejét övező bizonytalanság azonban spekulációkhoz vezetett.

Katalin és Károly betegsége teljesen átírta a hercegi pár életét (Fotó: Northfoto)

A műtét után Katalin lemondta a részvételt több eseményen is, ám mostanáig úgy tűnt, hogy húsvét után visszatér megszokott feladataihoz. Inbaal Honigman asztrológus szerint a hercegnének több időre van szüksége, a gyerekei nevelése és az egészsége megőrzése az elsődleges feladata. Biztos benne, hogy betegsége részleteiről a későbbiekben sem fog nyilatkozni, még ha ez az állapot több változást is elindított.

Ez a búcsú ideje Katalin számára. Látja, hogy néhány munkája és szokása, aminek korábban volt értelme, már nem megfelelő, értelmetlenné vált. Tudja, hogy ideje megszakítani néhány kapcsolatot

- olvasta ki kártyáiból Honigman, aki szerint a hercegné a jövőben csak olyan feladatot vállal, amely összhangban vannak a céljaival. Azt is megemlítette, hogy Katalin szeret tevékenyen élni, de szüksége lehet egy kis pihenésre, hogy a gondolatai ne csak a kötelezettségei körül járjanak.

A nyilatkozat rávilágít arra, hogy megváltozhatnak a hercegné prioritásai a felépülését követően - írja a Marca.com. Újraértékelheti munkáját, és előnyben részesítheti azokat a tevékenységeket, amelyek örömet és kikapcsolódást jelentenek számára. Az biztos, hogy a következő lépéseit mindenki árgus szemekkel figyeli!

Egyre több figyelmet kap Katalin mellett Vilmos is, miután III. Károly királyt rákbetegséggel diagnosztizálták. Nemrég arról is írtunk, hogy ezekben a nehéz időkben a trónörökös látja el azokat a feladatokat, amelyeket az uralkodónak kellene. Így tehát ha nincs is hivatalosan kimondva, tulajdonképpen Vilmos irányít.