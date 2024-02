Énekesnő lett Alekosz exbarátnője: ilyen gyönyörű a hangja Varsányi Rékának - Videó

Varsányi Réka nevét az Ázsia Expresszben ismerhette meg az ország, ahol Alekosz oldalán mutatta meg, mekkora hős. A szőke szépség azonban a műsor után sem tűnt el, sőt, mi több... Szeretné, ha exe nélkül is érvényesülni tudna a médiában, ezért pedig mindent meg is tesz. Például lehet, hogy hamarosan a színpadon is láthatjuk!

Varsányi Réka énekesnőnek készül. (Fotó: Bánkúti Sándor)

Varsányi Réka énektanárhoz jár

A szőkeség nemrég szerkesztőségünk vendége volt, ahol elmesélte, hogy új/régi hobbijának hódol: énekelni tanul. Kaptunk is az alkalmon, hogy leteszteljük, hogyan halad Réka, és be kell vallanunk, tátva maradt a szánk, mikor meghallottuk a hangját. A kétgyermekes édesanya ugyanis kifejezetten tehetséges, s bár még nem biztos annyira magában, kétség sem fér hozzá, hogy nagyon jó úton halad az álmai felé.

Énektanárhoz járok, gyakorlom ezt a mesterséget. Nem titok, hogy ez nem új dolog az életemben, másfél éve kezdtem vele komolyabban foglalkozni. Mondjuk lehet, hogy még egy kicsit szorgalmasabban kellene hozzáállnom

− nevetett Réka, aki aztán beadta a derekát, hogy kipróbálja a játékunkat. 10 másodperce volt, hogy egy adott szóból elénekeljen egy dalt, annyit pedig előjáróban elárulhatunk, hogy nagyon jól ment neki...

De most már beszéljen helyettünk az alábbi videó!

Szingli anyukaként sem áll meg az élet

Réka nem csak az éneklésre koncentrál gyermekei nevelése mellett, hanem komoly "munkákat" is bevállalt. Nem is olyan régen egyedül állt neki a lakásfelújításnak, ami valljuk be, nem egyszerű feladat, de még arra is tud időt szakítani, hogy verseket vagy meséket írjon. Röviden tehát: nagyon ügyesen feltalálja magát a mindennapokban férfi nélkül is.

− Rájöttem, hogy túl sok akadályt gördítünk mi emberek magunk elé. Ráadásul mindezt feleslegesen. Nekem is hosszú idő volt, mire rájöttem, de most már tudatosan keresem azokat a helyzeteket, amelyekkel rá tudok cáfolni ezekre az akadályokra.

Például elkezdtem angolul tanulni, mert nagyon bántott, hogy az Ázsia Expresszben ez a hiányosságom hátráltatott. És másfél évvel ezelőtt az éneklésbe is belevágtam, járok tanárhoz, képzem magam

— mondta a szőke szépség, aki bevallotta, hogy bizony a felismerése előtt voltak mélypontok az életében... Szerencsére a családjára mindig számíthatott, akik segítő kezet nyújtottak neki, mikor a padlón volt.

− A családomra mindig számíthatok. Van két nővérem, anyukámhoz is sokszor fordulok, ha segítségre van szükségem. Édesapám ugye Skóciában él, de vele is szoktam beszélgetni.

De az az igazság, hogy volt olyan időszak, amikor nagyon egyedül voltam, magányosnak éreztem magam, és szinte már az agyukra mentem.

Persze ők ezt nem mondták, de én éreztem, hogy sok vagyok. Ekkor kezdtem el sokkal többet foglalkozni magammal... Verseket, meséket írtam, belekezdtem a lakásfelújításba, tanulok és képzem magam, vagyis pörög az életem — tette hozzá Réka.