Változás állt be Kóbor János özvegyének és lányának, Lénának az életében

Már tizenhét éves Kóbor Léna: ifjú hölggyé cseperedett. Hirtelen, szinte észrevétlenül történt ez – nagyrészt az édesapja elvesztése miatt. Az édesanyja, Kóbor Zsóka csodálkozva figyelte az átalakulást, amely a kapcsolatukra is hatással volt.

Kóbor Zsóka és Léna - Fotó: ARCHÍV

Kóbor Zsóka és lánya barátnők lettek

– Úgy érzem, barátnők lettünk, ami engem boldoggá tesz. Mindent megbeszélünk nagyon őszintén, ez még inkább bensőségessé alakította az egyébként is szoros kapcsolatunkat. Tisztában vagyok vele, és nagyon örülök neki, hogy Lénának kialakult, saját baráti köre van a korosztályában, de ha tanácsra, segítségre, támogatásra van szüksége, tudja, hogy velem mindig mindent megbeszélhet. Hagyom, hogy élje a saját életét, de itt állok mögötte, bármi is történjen – kezdte Zsóka a hot! magazinnak.

„Boldog vagyok, ha színpadon lehetek”

Mecky borzasztóan hiányzik mindkettőjüknek. Jelen van a mindennapjaikban, mintha ott élne közöttünk.

– Olyan, mintha együtt örülne velünk a sikereinknek, és ez az érzés sokat segít nekünk. Ő mindig is velünk lesz. Ahogyan telik az idő, az első időszak mardosó fájdalma tompán sajgó emlékké változott, és ez lehetővé teszi azt, hogy szép emlékek és vicces történetek is eszünkbe jussanak róla. A legjobban az fáj, hogy gyakran mondanám neki, hogy „Nézd, Angyalom, milyen fantasztikus lányunk van!”, de rádöbbenek, hogy már nincs mellettem – vallotta be az édesanya.

Lénának az iskola mellett színpadi fellépései is vannak, egyik sikert aratja a másik után.

– Nagyon közel érzem magam lélekben apuhoz. Gyakran fellépek a Gyöngyhajú lány balladája című musicalben, és boldog vagyok, hogy én is színpadon lehetek, mint ő.

Pici korom óta kívülről fújom az Omega-dalokat, ezeken nőttem fel. Amikor az ő számait éneklem, melegség önti el a szívemet.

Megpróbálok az ő nyomdokaiba lépni, és megmutatni az Omega zenéjét mindenkinek. Egyfajta küldetésemnek érzem, hogy a fiatalabb korosztály is megszeresse őket – magyarázta a lány.

Kóbor Zsóka és Léna barátnők is -- Fotó: Mokka TV2

„Vannak nehéz pillanatok”

A természet rendje, hogy eljön a nap, amikor kirepülnek a gyerekek. Amikor eljön majd az idő, Zsóka úgy tervezi, hogy rengeteg programot szervez majd magának – talán több ideje marad barátnőkre, szórakozásra, utazgatásra.

– Nagyon szeretek emberek között lenni, imádom az üzletemet, ami a lányunkról, Lénáról kapta a nevét; sok új barátságot köszönhetek neki. Lelkileg is feltölt ez a közeg, szeretem a hölgyeket csinosan felöltöztetni, megmutatni nekik gyönyörű önmagukat. Nem szívesen gondolok arra, hogy Léna szó szerint is kirepülhet a családi fészekből, vannak nehéz pillanataim ezzel kapcsolatban, de elfogadom, mert így egészséges. De azt is tudom: azzal, hogy a gyerekek elkezdik élni a saját életüket, még nem szakad meg a szülő élete. Megváltozik, de attól még csodás is lehet. hot!

Mit hoz a jövő? Léna fontosnak tartja, hogy felnőttként olyasmivel foglalkozhasson, ami igazán érdekli. Azt reméli, hogy a karrierje a zene és a tánc világában is folytatódik; szorgalommal és ambíciókkal néz a jövő felé mind az iskolában, mind a színpadon.

A stúdió az utolsó napot őrzi Zsóka és Léna úgy érzi, a ház minden szeglete tele van emlékekkel; különösen Mecky stúdiója, ahol minden tárgy, ami őt a zenéhez kapcsolta, pontosan ugyanúgy van, ahogy ő hagyta – még a szemüvege és a tolla is.