El akarja oszlatni a kételyeket Tóth Gabi? Szerelmes fotót posztolt!

Tóth Gabi szerelmes fotót osztott meg Instagramon, mint írta, a kedvesével hóban táncolós, nevetős kép az egyik kedvenc pillanata, amelyet sikerült megörökíteni. Követői szerint is sugárzik a boldogság a párról, ezt nem is hagyták szó nélkül! De ez csak a látszat?

Egymásnak vagytok teremtve

-írta egy kommentelő.

Egyszerűen jó rátok nézni!

- jegyezte meg egy másik hozzászóló, bár elképzelhető, hogy az énekesnő a kételyeket próbálja eloszlatni legújabb posztjával. Mint azt megírtuk, nemrég egy fekete-fehér fotót tett közzé sejtelmes üzenettel, amely hatására beindultak a találgatások, hogy esetleg máris baj van a Papp Máté Bencével való kapcsolatában.

Az énekesnő a Krausz Gáborral történt szakítás óta a magánéletével kerül be leginkább a hírekbe, de néhány nappal ezelőtt azzal is nagy port kavart, hogy egy szépészeti központból jelentkezett be, ami alapján úgy fest, újra plasztikai műtétre adja a fejét.