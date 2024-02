„Aki igazán szeret, soha nem fogja hagyni, hogy…” – Máris válságban Tóth Gabi új kapcsolata? Sejtelmes fotóval jelentkezett az énekesnő

Még felsorolni is nehéz lenni, hogy mennyit fordult az elmúlt időszakban Tóth Gabival a világ, hiszen mások mellett túl van egy váláson, újra rátalált a szerelem, illetve nagyon úgy fest a dolog, hogy ismét plasztikáztatni készül.

Tóth Gabi rejtélyes üzenettel jelentkezett Fotó: Mate Krisztian

Miután hazánk talán legismertebb celebjéről van szó, az életének minden egyes apró mozzanata érdekli az embereket, így ha csak elejt egy sokat sejtető fél mondatot, már akkor is rögtön beindulnak a találgatások.

Máris bajba került Tóth Gabi új kapcsolata?

Pont így történt most is, hiszen miután Gabiról az elmúlt napokban felröppentek olyan pletykák, miszerint ismét plasztikáztatni készül több támadást is kapott, hogy már szinte így is alig hasonlít a régi önmagára. Egyből be is indultak a találgatások, hogy ennek a fényében osztotta-e meg a legújabb, korlátozott ideg elérhető Instagram-történetét is, ami egy fekete-fehér fotó, vagy esetleg máris baj van a Papp Máté Bencével való kapcsolatában?

Aki igazán szeret, soha nem fogja hagyni, hogy jelentéktelennek érezd magad

– olvasható Gabi sejtelmes idézetében.

Szerinted mi állhat a sokatmondó üzenet hátterében?