Nincs maffia film nélküle: nagypapa lesz a magyarok kedvenc színésze

Tagadhatatlan, hogy a magyarok bizony rajonganak a maffia filmekért. Alapvető kutlfilmnek számít például a Keresztapa, és nem igazán ismerünk olyan magyart, aki ne látta volna ezt a filmremeket (sőt, hosszú ideig az volt a divat, hogy ennek betétdalát használtuk csengőhangnak). De számos egyéb gengszter film nyerte el honfitársaink tetszését: például a Nagymenők, Az ír, a Volt egyszer egy Amerika, Aki legyőzte Al Caponét, Ponyvaregény, és még sorolhatnánk a sort. A világnak pedig megvannak azok a kedvenc színészei, akiket legszívesebben látnak egy-egy ilyen gengszter filmben: ezek közé tartozik Robert De Niro, Al Pacino és Danny DeVito. Utóbbi most nagyszerű hírt jelentett be.

Danny DeVito sokak kedvenc színésze

Danny DeVito kiválóan tud belebújni a gengszer szerepébe, ugyanakkor más filmremekekben is láttuk már: kulcsszereplője volt például a Matildában, a Reszkessetek betőrőkben, a Száll a kakukk fészkére, és még sorolhatnánk a sort. Nem meglepő tehát, hogy nagyon sok rajongója van a jóvágású színésznek, és most örömhírt jelentett be.

A most 79 éves színész 1989 óta él házasságban feleségével, Rhea Perlmannel, a házasságból pedig három csodálatos gyermekük született. Legidősebb lánya, Lucy DeVito már menyasszony, éppen az esküvőjére készül, most pedig bejelentették a jó hírt: babát várnak! A színésznek ő lesz a második unokája, és már alig várja, hogy a kezében tarthassa a kicsit. Felesége úgy nyilatkozott, hogy az ember élete teljesen megváltozik attól a pillanattól kezdve, hogy nagymama lesz, és nagyon boldogok, hogy ismét átélhetik - írja a Mirror.