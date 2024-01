Szabó Zsófi bikinis fotója felforrósítja a telet

Miután már nem kell hajnalban kelnie, hogy a reggeli tévénézőket szórakoztassa, Szabó Zsófi felszabadult. A karácsonyt ugyan még itthon töltötte imádott édesanyjával, de a szilvesztert már valami napsütéses, pálmafás helyen ünnepelte barátaival.

Szabó Zsófi munkája megszűnése után felszabadultan utazott el (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi bikiniben szilveszterezett

A magyar sztárok között is trendi a téli hónapokban elutazni valami fancy, egzotikus trópusi vidékre. Így tett Szabó Zsófi is, aki a karácsonyi zabálások után barátnőjével elrepült a tengerpartra, de hogy pontosan hová, azt nem árulta el. Az azonban biztos, hogy elég meleg helyen köszöntötte az új évet, mert fotóin pálmafák is vannak. Mindenesetre a népszerű influenszer, akinek közel 400 ezer követője van csak az Instagramon, még a téli nyaralásán sem feledkezett meg rajongóiról. Bikinis posztjához azt írta:

Kedves Te, aki követsz nap mint nap! Minden jót megérdemelsz és szívből kívánom, hogy teljesüljön minden kívánságod 2024-ben!

Barátnőjével szilveszterezett

Szabó Zsófi sem egyedül töltötte a szilvesztert. A csinos műsorvezető az Instagram-oldalán osztotta meg a róla készült utolsó 2023-as fotót, amelyen egy sokaknak ismerős hölgy oldalán pózol. Markó Rebekát sokan a népszerű youtuber, Dezső Bence párja révén ismerhették meg. Azóta azonban ő is hatalmas követőtábort épített, csatornáját több mint 200 ezer ember követi. Videóiban nyíltan beszél különböző tabutémákról. Rebeka is nagy lovas, valószínűleg innen az ismertség.