„Beleégett a retinámba, ahogy a villamos bejött mellém az anyósülésre” – Sokkoló részleteket árult el a balesetéről Baukó Éva

A még ma is népszerű, egykori valóságshow szereplő nem tagadja, hibázott, amikor szombaton, benézte a jelzőlámpát és a villamossínre kanyarodott egy budapesti kereszteződésben. Baukó Éva természetesen sokkot kapott, de így is a villamos utasainak hogyléte felől érdeklődött, amikor elsőként a jármű vezetője lépett oda az összetört autójához. Szerencsére személyi sérülés nem történt, bár Éva este már komoly fájdalomra panaszkodott. A baleset utóéletéről a Borsnak mesélt a mára már jó útra tért botrányhős.

Baukó Éva csak este kezdte el érezni, hogy még sincs minden rendben vele. (Fotó: Facebook)

„Fogalmam sem volt róla, hogy egyben-vagyok -e”

– Azt hiszem, soha nem fogom elfelejteni az ütközés pillanatát és azt a néhány másodpercet, amíg nagyjából fogalmam sem volt arról, hogy mi történt.

Beleégett a retinámba, ahogy a villamos szinte bejött mellém az anyósülésre.

Én csak ültem ott és mindenre is gondoltam, majd megláttam a szintén halálra rémült villamosvezető hölgyet, aki a hogylétem felől érdeklődött. Bevallom, fogalmam sem volt róla, hogy egyben vagyok- e. Éppen próbáltam realizálni, hogy tudom-e mozgatni a végtagjaimat, de az első kérdésem az volt, hogy jól vannak- e az utasok – kezdte lapunknak Baukó Éva, akit a kórházban nagyon hamar megvizsgáltak, majd haza is engedtek.

„Éles fájdalom hasított a vállamba”

– Otthon nagyon furcsa állapotba kerültem. Most már tudom, hogy az adrenalin dolgozott bennem még hosszú órákkal a baleset után is. Úgy pörögtem, hogy az valami hihetetlen. Elvittem a kutyákat egy hosszú sétára, folyamatosan telefonáltam, majd a tesómmal és anyukámmal beszélgettem, mert ők szerencsére éppen nálam voltak, így nem maradtam egyedül egy percre sem. Sőt még édesapám is megérkezett Békéscsabáról, hiszen amint meghallotta mi történt, vonatra ült, hogy ő is mellettem legyen. Tulajdonképpen nem hagytam magamnak időt arra, hogy megpihenjek – árulta el az ingatlanossá avanzsált híresség, aki csak jóval a baleset után kezdte érezni, hogy mégsem úszta meg olyan könnyen a rémisztő ütközést. – Késő este, amikor már megnyugodtam és lepihentem, éles fájdalom hasított a vállamba és nem is akart szűnni. Persze örülhetek, hogy egy rándulással megúsztam, de tényleg fáj még most is.

Gondolom arról lehet szó, hogy a biztonsági öv megrántott és ezt kezdtem el érezni, miután kiment belőlem az adrenalin

– tette hozzá Éva.

Baukó Éva autóját elnézve, lehetett volna nagyobb baj is. (Fotó: Saját/Baukó Éva)

Baukó Éva megfogadta, jobban figyel majd

A Bors arra is kíváncsi volt, hogy Évában alakult-e ki félelem a vezetéssel kapcsolatban, vagy szeretne minél előbb újra a volán mögé ülni. – Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy van -e bennem valamilyen para. Erre csak egy-két nap múlva tudok majd válaszolni, ha újra lesz autó, amit vezethetek. Az elhatározás megvan, hiszen azt mondják, hogy ha az embert ledobja a ló, azonnal vissza is kell ülni a nyeregbe, ha nem akar egész életében rettegni. Szerintem rendben leszek, hiszen győztem már le a félelemnél erősebb démont is magamban – fogalmazott Baukó Éva, aki zárszóként elárulta, hogy jelnek tekinti ezt a balesetet és ígéretet tett arra, hogy a jövőben sokkal figyelmesebben vezet majd. Ezt persze első sorban önmagának ígérte meg…