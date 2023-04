Baukó Éva: Nem leszek többé megélhetési celeb

Baukó Éva olyat tett, amire nem sok példa volt korábban a honi celebritások között. Beiratkozott egy képzésre, elvégezte, majd új szakmájával a kezében munkába is állt. Nem arról van szó, hogy a jövőben már csak akkor találkozhatunk vele, ha ingatlan vásárlásra adjuk a fejünket, hiszen nem vonul vissza teljesen a tervezéstől és persze a közösségi felületein is tovább hirdeti majd az igét, de azt reméli, hogy bevételei nagyobb részét kapja majd az általa eladott ingatlanok után. Éva a Ripostnak mesélt első komoly sikeréről és a váltás mögött megbúvó motivációról.

Baukó Éva megünnepelte első komoly sikerét. Fotó: Baukó Éva

"Érdekelni kezdett ez a terület"

Éva azért nem bújt ki a bőréből, hiszen még ma is megesik, hogy bele-beleáll egy-egy ismert emberbe, vagy éppen televíziós produkcióba, de rengetegen vannak, akik éppen ezért szereti, követik őt. Hogy Baukó Éva megosztó karakter, ahhoz kétség sem fér. Ugyanakkor van valami, ami mégis kiemeli őt a „megélhetési celebek közül”, ahogyan önkritikusan önmagát is emlegeti. Ez a valami pedig nem más, mint a a civil karrier, amit egy ideje már építget. Éva szép csendben sikeres ingatlanügynök lett…„Nagyjából másfél éve kerestem saját lakást és közben megtetszett a folyamat, vagyis érdekelni kezdett ez a terület”- kezdte a Ripostnak a híresség, aki miután megvette élete első, saját lakását, beiratkozott egy ingatlanos képzésre, ahol megtanulta a szakma csínját-bínját, majd el is helyezkedett egy cégnél.



Volt mit ünnepelnie...



„Fantasztikus csapatban dolgozom. Mindenki fiatal, agilis és nem a régi iskolát követjük. Használjuk a közösségi médiát, videókat készítünk, szóval koránt sem monoton, inkább nagyon is kreatív meló. Ráadásul nagy hasznát veszem a kommunikációs készségemnek, ami a sok év tévézés alatt szedtem fel”- magyarázta lapunknak Éva, aki pár napja tért haza egy pár napos ciprusi kiruccanásból, ahová ünnepelni ment a barátaival. És, hogy mit ünnepelt? Az első nagy összegű eladását, amivel szép pénzt kaszált.

„Óriási sikerként élem meg, hogy eladtam egy Pest közeli házat, százmilliós értékben. Persze az sem mellékes, hogy egy ilyen ”leütés” után szabad szemmel is jól látható jutalékot kapok.

Szóval volt mit ünnepelni és volt is miből”- mondta nevetve Baukó, aki ugyan nem szakít véglegesen a celebélettel, de abban biztos, hogy soha többé nem szeretne úgy élni, ahogy korábban.

Baukó Éva persze nem hagy fel a celebkedéssel sem. Fotó: Baukó Éva



"Már a szemem sem rebben..."



„Sokat köszönhetek azoknak a műsoroknak, amikben szerepeltem az elmúlt tizenhárom évben. Felsorolni is nehéz, mennyi lehetőséget kaptam. De akkor is ”csak” egy megélhetési celeb voltam, vagyis úgy jöttek a bevételeim, ahogy a kutya kapja a vacsoráját. Vagy igen, vagy nem. Ez az, amire ráuntam és ez az, ami miatt váltottam”- tette hozzá a híresség, majd röviden üzent a fent említett kommentelőknek is. „Kicsit sem érdekel, miket irkálnak, már persze, ha nem egy kedves hozzászólásról beszélünk, mert azoknak örülök. Már a szemem sem rebben, ha valaki ordenáré stílusban próbál oltogatni. Sőt, ha kedvem van, még válaszolok is ezeknek a szerencsétleneknek. Én tudom, hogy ki vagyok és azt is, hogy merre tart az életem és ez épp elég. Ismert ember vagyok és még biztosan fel-feltűnök majd a képernyőn, ha olyan ajánlatot kapok, ami szórakoztat, vagy tetszik.

És ismert emberként tudomásul veszem, hogy van akik szeretnek, és vannak, akik gyűlölnek...”

- nyilatkozta Baukó Éva.