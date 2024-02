HR-es szexuálpszichológus ül be Vadon Jani székébe – minden, amit tudni akartál Ráskó Eszterről

December elején Vadon Jani minden hallgatót sokkolt azzal a bejelentésével, hogy 15 év után szakít szeretett stábjával és kollégáival, Rákóczi Ferivel, és Sebestyén Balázzsal. A műsorvezető távozásának híre szinte futótűzként terjedt az interneten, és több rajongó is úgy vélte, hogy ezzel már nem lesz ugyanaz a kedvenc napindítójuk.

Nehéz volt az elválása Vadon Janinak és Sebestyén Balázsnak (Fotó: Magasi Dávid)

Kicsoda Ráskó Eszter, Vadon Jani utódja?

Egészen a mai napig kellett arra várni, hogy kiderüljön, végül ki is ül be állandó harmadiknak a két férfi közé. Az egyhetes szavazás alatt, több mint 250 ezren tették le a voksukat, és többek között Ábel Anita, Alekosz, Kovácsovics Fruzsina és Musimbe Dávid Dennis közül választhattak. Végül Ráskó Eszter került ki győztesen, aki ma már be is mutatkozott a hallgatóknak. A 38 éves hölgy neve ugyan sokaknak lehet ismerős, azt azonban nem mindenki tudja, hogy mielőtt az ország legsikeresebb női stand up-osa lett, pszichológusként, szexuálpszichológusként, és HR-menedzserként is dolgozott. Eszternek saját bevallása szerint már gyerekkorában is megvolt a hajlama mások szórakoztatására, amit főleg feszültségoldásra és a jó hangulat megalapozására használt. Majd egy tehetségkutatón lépett fel először közönség előtt, azonban a legnagyobb meglepetés számára az volt, hogy szinte csak férfiak voltak a nézők között.

Az elején nehezen fogadták el humoristaként

Számára a humor volt az első terület, ahol azt érezte, hogy igazságtalanok vele az emberek. Voltak olyanok, akik nem fogadták jól, hogy egy nő kövér, magas, és gátlástalan a színpadon. Kellett egy kis idő, mire megszokták a kommentelők.

Miután befutott, akkor sem hagyott fel a pszichológusi hivatással, egy időben gyakran lehetett látni műsorokban szakemberként, azonban egy negatív élmény miatt idővel erről is lemondott.

Ráskó Eszter ülhet be végleg Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri mellé (Fotó: Pusztai Sándor)

A 38 éves humorista már régóta házasságban él, és négy éve egy kislány boldog édesanyja. Így talán hozzászokott már a korán keléshez, de hogy hogyan tudja majd a fellépéseket, a családi életet és az új munkáját összeegyeztetni, az hamarosan kiderül. Ráskó Eszternek nem lesz könnyű dolga, hiszen a Rádió1 reggeli műsora kora hajnalban indul, és nyíregyháziként minden nap, több órát kell majd utaznia, mire a stúdióba érkezik. Ennek ellenére biztosak lehetünk benne, hogy Eszter üde színfoltja lesz a reggeli rádiózásnak Balázs és Feri mellett.