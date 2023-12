Hatalmas bejelentést tett Vadon Jani: távozik Balázséktól

Sokkot kaptak a rajongók, amikor ma reggel a rádiót hallgatták. Vadon Jani ugyanis élő adásban jelentette be, vége, nem folytatja tovább Sebestyén Balázsékkal.

A műsorvezető 14 év után döntött a távozás mellett, mint az Instagram-oldalán is írta, az álmai valóra válásával akar foglalkozni.

Mint ahogy a rádióban elmondta, bár nagyon sok mindent kapott a rádiózástól, a folytonos munka miatt sok minden ki is maradt az életéből. Most pedig szeretné, ha az élete nem a pénzszerzésről, az ismertségről szólna, hanem szeretné magát feltölteni élményekkel, impulzusokkal, több időt szeretne együtt tölteni a családjával is.