Nem majmolja Meckyt az Omega új énekese: „Kérés volt, hogy ne utánozzam: nem is lehetne”

Debreczeni Ferenc „Ciki” újjáélesztette az Omega zenekart. Célja megőrizni az eredeti hangzásvilágot, de nem volt elvárás a tagoktól, hogy majmolják az eredeti zenészeket.

Egyik gyászból a másikba

A legendás dobos, Ciki egyik gyászból a másikba esett: meghatóan nyilatkozott szeretett kollégáiról, barátairól, köztük Kóbor János „Meckyről”, Benkő Lászlóról és Mihály Tamásról is. A veszteségek sora az Omega végét jelentette, de a dobos nem hagyta, hogy feledésbe merüljön a zenekar és az ismert dalok. Bár eleinte tiltakozott ellene, de végül saját dalaik is születtek, de ezek is az Omega előtt tisztelegnek, ilyen például az Őrizzük a lángot.

A Retro Rádió Abaházi Presszó című műsorában vendégeskedett Debreczeni Ferenc „Ciki” és új bandájának, az Omega Testamentumnak az énekese, Schrott Péter. A zenekar a legendás Omega zenekar továbbéltetésére jött létre.

Az eredeti zenekar örökségének a továbbvitele ez, hogy tovább fennmaradjon ez a zenei kulturális vonal, amit az Omega képviselt

– fogalmazott a dobos, majd elismerte, természetes volt számára, hogy szeretett kollégái: Benkő László, Mihály Tamás és Kóbor János "Mecky" elvesztése után sem hagyja abba a zenélést, de valami teljesen újba sem szeretett volna belevágni.

Ezért jött létre nemrégen az egyik Omega-lemez címének nyomán az Omega Testamentum nevű zenekar, melynek énekese az Abaházi Presszóban elárulta:

– Kérés volt, hogy semmiképp se utánozzam Meckyt. Sem mozgásban, sem hangban: ezt nem is lehet. De ha meg is közelíteném ezt az egyediséget, amit ő alkotott, az is csak halvány utánzat lenne – fogalmazott Schrott Péter. Kiemelték, billentyűsük, Nagy Zsolt „Liszi" elképesztő munkát tesz bele, hogy Benkő László elképesztő akkordjait, trükkjeit levegye.

Elhunyt zenésztársai emlékét őrzi

A legendás énekes, Mecky neve többször felmerült a beszélgetésben: a zenészek egyenesen zseninek nevezték Kóbor Jánost, aki 2021 decemberében hunyt el. De két másik nagy Omega-tag is nemrég távozott: 2020 novemberében a billentyűs Benkő László, pár nappal később Mihály Tamás basszusgitáros is elhunyt.

Debreczeni Ferenc „Ciki” így hát egyik gyászból a másikba esett: az új zenekarban éppen ezért méltó módon szeretné őrizni az emléküket.