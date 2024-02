Mélységek és magasságok: G.w.M egy éve vette el Kulcsár Edinát, ez történt velük azóta

Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M tavaly február 25-én mondták ki a boldogító igent, teljes titokban.

Kulcsár Edina és G.w.M egy éve házasok Fotó: Bánkúti Sándor

Boldogságukat mindössze egy rövid, de annál sokatmondóbb szöveggel és egyetlen képpel jelentették be az Instagramon:

– Nagy nap volt ez! Sosem gondoltam volna, hogy valaha megnősülök. Még csak hallani sem akartam róla soha, hogy bekössem a fejem, mert igazából nem éreztem jelentőségét, nem volt, ami kiváltaná, de megtörtént, és te vagy az első, egyben utolsó is! Megváltozott minden, mióta együtt vagyunk, sokkal jobb minden, és ezt nem lehet szavakba önteni! Köszönök neked mindent, drága gyönyörű feleségem – írta akkor G.w.M.

Az azóta eltelt évben pedig rengeteg dolog történt a sztárpárral, voltak elképesztően boldog periódusaik, de hullámvölgyekből is bőven kijutott nekik. A Bors összegyűjtötte Edina és G.w.M elmúlt évének legfontosabb mérföldköveit.

Megszületett Kulcsár Edina és G.w.M kislánya, Amara

A Bors információi szerint Edina egy budapesti magánkórházban adott életet Amarának tavaly májusban. Természetesen a büszke édesapa is jelen volt a klinikán, mindenben támogatta kedvesét, és még a kislányát is a kezében tarthatta. A szülők tudatosan készültek a kis csöppség érkezésére. Az édesanya úgy gondolta, megmutatja a követőinek is, hogy milyen különleges járgányban fog feküdni a pici a közös séták alkalmával. Az igencsak feltűnő és különleges darab félmillió forintot kóstál és alaposan felborzolta a kedélyeket, így már a kis Amara érkezése is felborzolta a kedélyeket Kulcsár Edináék körül.

Családi reality-t indítottak, csakhogy...

Ahogyan arról a Bors korábban beszámolt, Kulcsár Edina és G.w.M családi realityt indított, amit közel 2000 forintért nézhetnek meg azok, akik feliratkoznak az egykori szépségkirálynő privát Instagram-közösségéhez. Edina tervei gyorsan testet öltöttek, mert már el is indult a vlog, és az első rész azonnal nagy visszhangot váltott ki.

A modell-üzletasszony ugyanis a felvezető monológjában elmondja, hogy a férje kórházban van napok óta, de a részletekről nem akar beszélni. Persze, azt nem hagyja, hogy információk nélkül maradjunk, ezért a tündéri kislányukkal együtt meglátogatják G.w.M-et a kórteremben. És ennél a pontnál mindenki, aki valaha is bántotta a rappert, megsajnálja. Azért, amin egészségileg keresztülmegy, és azért, ahogy a felesége az akarata ellenére ezt mindenkinek megmutatja.

Nem jött be a reality... (Fotó: Szabolcs László)

Milliókat buktak a reality-n

A kezdetekhez képest idén februárra egyre kevesebben kíváncsiak Kulcsár Edina és G.w.M reality-jére. Komoly összeget bukott Kulcsár Edina, mert minimálisra csökkent az előfizetők száma. Ez a Redditen garázdálkodó netezőknek is feltűnt. Arra keresték a választ, vajon mi okozhatta Kulcsár Edina és G.w.M reality-jének gyors bukását. A válasz eléggé egybehangzó, sokak szerint a tartalomgyártással volt gond, nem beszélve arról a stílusról, amit a rapper képviselt a videókban.

– Nem csoda, Márk félig kómában vegetál a kanapén vagy éppen bunkó módjára beszólogat, esetleg mániákusan vihog valamelyik bojler haverjával. Edó magyarázza a nagy büdös semmit vagy leszólja a másik két gyerekét. Egy mérgező kapcsolatot mutatnak premier plánban, aztán még be is jelenti, hogy amúgy van, ahol ingyen lehet nézni. Eskü, a dédi a legértékelhetőbb karakter az egészben – írja valaki.

– A legjobb lenne, ha befejezné ezt a görcsös vergődést, és tényleg a gyerekeivel, családjával foglalkozna – fűzte hozzá egyértelmű véleményét egy másik hozzászóló.

Jön az újabb baba?

A reality-vel kapcsolatos gondok ellenére boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik a sztárpár házassága. Sőt, arra is tettek már utalást, hogy esetleg úton lehet a következő baba, ám az sem kizárt, hogy csak meg akarják téveszteni egy picit a kíváncsiskodókat.

