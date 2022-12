Elképesztő teljesítmény: Marsi Anikó 2022 kilométert futott idén

A férjemmel leszek és a nagy-kisfiammal, Vincével. Hármasban lépünk át az újévbe. A fiammal a kötelező olvasmányokat daráljuk, Gáborral pedig a lakásfelújító projektünkön dolgozunk az ünnepek alatt is, de egyik tevékenységet sem visszük túlzásba. A szilveszteri bulink is hármasban lesz, és bár már csak napok vannak hátra, még mindig nem tudjuk, hogy hol leszünk. Vagy itthon az erdőben vagy a Balatonon… Még az is lehet, hogy csak aznap döntjük el