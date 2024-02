Leesik az állad! Megtaláltuk Marics Peti eltitkolt ikertestvérét

Marics Peti kétség kívül manapság az egyik legfelkapottabb fiatal énekes. A ValMar sztárja azon kívül, hogy tini kedvenc lett Valkusz Milánnal együtt, már a televízióban is egyre foglalkoztatottabb. A tehetséges énekes nemrég arról panaszkodott, hogy a népszerűség miatt Milánnal itthon már bulizni sem mernek elmenni, mert mindenhol azonnal felismerik őket és rögtön közös fotót és dedikálást kérnek tőlük. Na, a mostani felfedezés után erre a problémára is meglett a megoldás…

Na, melyik Marics Peti? (Fotó: Saját)

Marics Peti dublőre lehet a fiatal színész

Áldás és átok is lehet az ismertség és a népszerűség, amit már a jóképű énekes is megtapasztalt. Amióta berobbantak az Úristen című dalukkal, a karrierjük csak felfelé ível, amivel egyre nagyobb rajongótáboruk is van. Marics Peti ázsiója még rapper társáét is túlszárnyalja, főleg amióta tag lett a Sztárban sztár zsűrijében, majd elindult és egészen a döntőig menetelt a Dancing with the Stars műsorban is. A Tv2 nemrég azt is bejelentette: hogy a távozó Majka és Pápai Joci utódjaként a Zsákbamacska vetélkedő egyik műsorvezetője is ő lesz, Pető Brúnóval.

Szóval úgy látszik manapság nem nagyon találni Maricsnál felkapottabb fiatalt, aki nem is tagadja, néha bizony teher számára az ismertség. Mi viszont megtaláltuk a lehetséges dublőrét, aki akár az ikertestvére is lehetne. A Nemzeti Lovas Színház fiatal színésze, Mohácsi Márk ugyanis megszólalásig hasonlít rá.

Ráadásul nemcsak külsőre hasonlítanak egymásra, mindketten tehetségesek, mindketten művészek, és mindketten imádják a csajokat...