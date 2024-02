Íme az igazság Marics Petiről és állítólagos barátnőjéről

A TV2 szépfiújának szerelmi élete az elmúlt időszakban felettébb pörgősnek és titokzatosnak mondható. Marics Peti Tóth Andival való szakítása óta hivatalosan szingli, azonban ez idő alatt folyamatosan összeboronálták több hölggyel is. Azt pletykálták, hogy a Dancing with The Stars alatt meglehetősen közel került az egyébként már szingliként élő Stana Alexandrával. Nem cáfolta a páros, hogy jó barátság szövődött kettejük között, de sosem mondták ki, hogy történt volna köztük valami. A műsortól függetlenül pedig Kovács Gyopár színésznővel hozták össze több ízben a netezők, amire bőven adtak okokat a fiatalok. Gyopár jó barátságot ápol Valkusz Milán barátnőjével, emiatt több Valmar bulin is jelen volt, ez pedig csak tovább erősítette a gyanút, miszerint új sztárpár van kialakulóban.

Kovács Gyopár véget vetett a találgatásoknak. (Fotó: Keller Mátyás)

Most azonban úgy néz ki, fény derült az igazságra. Kovács Gyopár az Instagram-oldalán hívta keringőre követőit, miszerint kérdezzenek tőle bátran, ő pedig egy történetben válaszol. Többen a szakmájáról kérdezték, akadt azonban egy bátor kérdező, aki feltette azt a kérdést, amire egy ország volt kíváncsi: Vajon párkapcsolatban él-e a fekete hajú szépség? Erre egy hosszú idézetes képpel válaszolt Gyopár, sejtelmesen pedig egy nemleges választ adott, ami azt jelenti, jelenleg nem foglalt a szíve.

Minden kétség megszűnt. (Fotó: Instagram)

Noha ez nem jelenti azt, hogy korábban nem voltak együtt, így könnyedén lehet, hogy igaza volt a médiának akkor, amikor a szerelmüket és szakításukat is latolgatták.