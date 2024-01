Hasonló sebet hagy a szívekben: így heverik ki a szakítást Marics Peti exei

Marics Peti magánéletéről jelenleg nem túl sokat tudni, az utolsó hangos szakítására azonban mindenki emlékszik. Tavaly tavasszal történt, hogy a VALMAR vagány énekese és Tóth Andi között elmúlt a szerelem, és meglehetősen viharos körülmények között elváltak útjaik. Petit ezt követően nem mással hoztak hírbe, mint a szemrevaló színésznővel, Kovács Gyopárral, aki egyébként igencsak hasonlít Tóth Andira, és a napokban ünnepelte a 25. szülinapját.

Nagy a hasonlóság Marics Peti két exe között. (Fotó: Nagy Zoltán)

Bár ők ketten soha nem vállalták fel hivatalosan, hogy egy párt alkotnak, Gyopár több VALMAR koncerten is feltűnt, a banda klipjében is szerepelt, és más jelek is utaltak arra, hogy jóval több van köztük Mariccsal puszta barátságnál.

Ez a kapcsolat is véget érhetett

Amilyen tündérmesébe illően indult Marics és Kovács Gyopár kapcsolata, a legfrissebb pletykák szerint, ha volt is köztük valami, a románc mára véget ért, azt pedig nem lehet tudni, hogy Marics ajtaján azóta kopogtatott-e újra a szerelem. Ami a lányokat illeti: Tóth Andi leginkább a karrierjével foglalkozik, nemrég ugyanis éjszaka jelentkezett be egy stúdióból, ami arra utal, hogy visszatér az énekléshez, Kovács Gyopárt pedig a színházi elfoglaltságai és a barátai kötik le, éli az életét.

Egy valami mégis közös a két lányban!

Szőrös szerelem

Andi is és Gyopár is rajong az állatokért, olyannyira, hogy mindketten boldog kutyatulajdonosok, akik rajongva szeretik a házi kedvenceiket. Andi Bailey névre hallgató rottweilerét már nem kell bemutatni, hiszen az énekesnő szinte naponta oszt meg olyan képet vagy videót, amin már-már intim közelségbe kerül az ebhez, ami Andi ágyába is szabad bejárást kapott. Bizony, sok férfi irigyelheti, ő pedig Peti helyett Bailey-t öleli.

Tóth Andi gyakran alszik együtt a kutyájával. (Fotó: Instagram)

Ennek fényében érdekes az a hasonlóság, ami Gyopárnál megfigyelhető. Ő ugyanis egy tündéri tacskó gazdija, és hasonlóképp vélekedik az állattartásról, mint Andi. A színésznő is rendszeresen együtt alszik a kiskutyájával, ami megosztja az internet népét. Egyesek szerint ugyanis megnehezítheti a párkeresést, ha valaki ennyire közel kerül a kutyájához.

Kovács Gyopár és imádott tacskója. (Fotó: Instagram)

Egy biztos: a két lány közötti hasonlóság már nagyon sokaknak feltűnt a közösségi oldalakon!