Király Lindán már csak a műtét segít – kiderült, vállalja-e

A Bors írt arról elsőként, hogy Király Linda agyalapi mirigyében ciszta növekszik, és ez okozza az egykor karcsú énekes­nő látványos súlygyarapodását. Akkor a kezeléseknek hála az előadó le is fogyott 33 kilót, de a fogyás eredménye nem maradt meg. Linda most arról beszélt, lehet, hogy mégis a műtét oldja meg véglegesen a komoly tüneteket okozó állapotát, amihez alvászavar, hízás, hajhullás, hőhullám társul.

Ha kell, Király Linda vállalja a műtétet (Fotó: TV2)

Történetével szeretne erőt adni másoknak Király Linda

Az aranytorkú énekesnő azért is vállalta, hogy beszél a tüneteit okozó cisztáról: mert reméli, történetével erőt ad másoknak is.

− Amikor kiderült az állapotom, akkor nagyon egyedül éreztem magam, mert nem tudtam, merre forduljak, kivel tudom megbeszélni, amin éppen keresztül megyek – mesélte Király Linda a Duna Ridikül című műsorában. − Ezért is döntöttem el, hogy nyíltan fogom ezt vállalni és beszélek róla. Pajzsmirigy-alulműködéssel indult az egész, de kiderült, az csak az egyik tünete volt egy nagyobb problémának. Inzulinrezisztencia, alvászavarok, lelki össze-visszaság, szóval volt minden! Míg végül kiderült, hogy az agyalapi mirigyemben van egy adenoma, jóindulatú ciszta, ami felborította a hormonrendszeremet is!

Az énekesnőben a diagnózis hallatán kettős érzések kavarogtak. Tudta, hosszú út vár rá és sokat kell tennie a gyógyulásáért. Az orvosok felvázolták neki, hogy ha megoperálnák, javulna az állapota, de ő eleinte ezt ellenezte.

Szóba került a műtét is, de még szeretnék minden más módszerrel próbálkozni. Nagyon odafigyelek az alvásra, étkezésre, gyógyszerszedésre, a nyugodtabb életre, és igyekszem kezelni a lelki odalát is.

Lelkileg helyrebillent

Linda azt sem titkolja, sokáig meg volt róla győződve, hogy azokat a durva tünetek, amik jelentkeztek nála, azt mind magának okozza. A diagnózist hallva megkönnyebbült, mert végre kiderült, nem magának teremti ezeket a problémákat. Ez is hozzásegítette abban, hogy el merte vállalni a szereplést a Dancing with the Satrs műsorában Suti András oldalán, amivel missziója volt.

Magamnak és más hasonló alkatú nőknek akarom picit bebizonyítani, hogy mi is tudunk dögösek lenni, meg szexik. Így ez kis önbizalomnövelő feladat lett

− mondta akkor lapunknak.