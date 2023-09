Király Linda bizonyítani szeretne: "Mi is tudunk dögösek lenni meg szexik!"- Videó

Király Linda már számtalan alkalommal bebizonyította, hogy nem véletlenül ő hazánk egyik legelismertebb énekesnője, azonban most ismeretlen vizekre evezett. Október 14-én ugyanis parkettre lép a Dancing with the Stars műsorában. Mint kiderült, a táncos showműsorral egy régi álma válik valóra, mégis sokat gondolkozott azon, hogy elvállalja a felkérést. Linda úgy érezte, hogy nem egy táncos alkat, azonban mi biztosak vagyunk benne, hogy erre rögtön az első adásban rá fog cáfolni! Főleg azért, mert a hasonló alkatú nőknek szeretne bizonyítani!

Fotó: Tv2

Király Linda a teltebb alakú nőknek szeretne bizonyítani

Valóra válik az álma

– Nagyon izgatott vagyok, nem tudom, mit fog kihozni belőlem a műsor. Már most nagyon élvezem a helyzetet: zseniális táncosoktól tanulhatunk, én már nyertem ezzel! Mindig is álmom volt, hogy megtanuljak rendesen táncolni, de valahogy mindig kimaradt az életemből, nem tudom miért. Bízom benne, hogy most sikerülni fog − kezdte lapunknak Linda, akinek komoly missziója van a műsorral!

Magamnak, és más hasonló alkatú nőknek akarom picit bebizonyítani, hogy mi is tudunk dögösek lenni meg szexik. Így ez kis önbizalom növelő feladat lett

− tette hozzá az aranytorkú énekesnő, akit egyébként az Ázsia Expressz is motivált arra, hogy bevállalja a Dancing with the Stars műsorát is.

"Rendesen ijesztő volt"

Ahogy Linda mondja, az Ázsia Expressz egy komoly kihívást jelentett a számára, hiszen elképesztő fizikai megterhelés alatt volt heteken keresztül. A Dancingtől is hasonló nehézségeket vár az énekesnő, de tudja: le fog küzdeni minden akadályt!

− Nem vagyok klasszikusan táncos alkat, de pont ezért akartam bevállalni. Szeretem a kihívásokat. Ha valamit elhatározok, akkor mindenemet belerakom. Ott volt például nemrég az Ázsia Expressz, az is egy olyan fizikai megterhelés volt, ami rendesen ijesztő volt. Viszont az bizonyította be nekem, hogy ha elhatározza magát az ember, akkor csodákra vagyunk képesek!

Bízik a partnerében

Ázsiában a testvérével, Király Viktorral bizonyított Linda, most viszont egy "idegen" férfi oldalán kell helytállnia. Párja nem más, mint Suti András lesz, aki bizony megköveteli a kemény munkát az énekesnőtől. Ettől függetlenül Linda biztos kezekben érzi magát András személyében, mégis van egy hosszabb lista a fejében arról, mitől fél a színpadon:

– Azért van mit elpakolnom, hogy az se másszon kifele – mutatott dekoltázsára. – És persze ez egy élő műsor, itt bármi megtörténhet. Nyilván sérülést nem szeretnénk, oda kell figyelni.

De én maximálisan bízom a partneremben, hogy ha én repülök, akkor tuti hogy el fog kapni. Vagy repül velem

– nevetett az énekesnő, akit partnere megnyugtatott, mondván: olyan szíve és lelke van, ami akár az idei évad döntőjéig is repítheti őket.