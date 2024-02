"Gond van azzal a házassággal, ahol nincsenek veszekedések" – Kinizsi Ottó elárulta a hosszú házasság titkát

Huszonkét évvel ezelőtt Kinizsi Ottó az esélytelenek nyugalmával kezdeményezett Deutsch Anitánál a Barátok közt forgatásán; álmodni sem mert róla, hogy kapcsolat alakulhat ki közöttük. Sokan faggatják őket arról, hogy mi a titkuk, hiszen júniusban ünneplik majd a huszadik házassági évfordulójukat. Mégsem tekintik magukat álompárnak: azt mesélik, az ő kapcsolatuk ugyanolyan hullámzó, mint másoké, nekik is vannak konfliktusaik, problémásabb és önfeledtebb időszakaik.

Kinizsi Ottó és Deutsch Anita huszonkét éve élnek boldog kapcsolatban Fotó: Ripost

– Mi is szoktunk veszekedni, sőt szerintem gond van azzal a házassággal, ahol nincsenek veszekedések. Nálunk a konfliktusok az egészen hétköznapi dolgokból adódnak. Az a titkunk, hogy a fontos dolgokban egyetértünk. Mindenkinek vannak rigolyái. Én nem szeretem, ha a fölmosás után Ottó összemászkálja a nedves követ, ő pedig attól lesz ideges, ha a mosogatógépbe való bepakolás előtt nem öblítjük el rendesen a tányérokat. Ottó szerint én tisztaságmániás vagyok, miközben néha tele van a nappali pókhálóval, méghozzá az ő jóvoltából. Ugyanis nagyon szereti a pókokat: sosem bántaná őket, mert megfogják a szúnyogokat. Ettől függetlenül néha ő is végez házimunkát. Tudja azt is, hogy nem szeretem a sablonosságot, a kreativitást többre értékelem egy csokor virágnál. Viszont karácsony előtt meglepett azzal, hogy vette a lapot, és az általam készített vicces, rendhagyó adventi naptár szerint, amiben minden napra feladatok voltak a portörléstől a sütőtakarításig, elvégezte az aznapi teendőt – kezdte a hot! magazinnak mosolyogva Deutsch Anita.

Mindenben támogatják egymást Fotó: Bors

„Nincs köztünk kibékíthetetlen ellentét”

Ottó örökké elfoglalt producer, Anita civil foglalkozása szerint a Budafoki Pincejárat művészeti vezetője, emellett színpadon is láthatjuk, a Leszállás Párizsban című népszerű vígjátékkal járják az országot. Számukra nem létezik hétvége, a hét náluk csak hétköznapokból áll. A színésznő Oroszlán csillagjegyű, spirituális beállítottságú, a párja Szűz, racionális, és nem hisz a horoszkópokban, de ettől függetlenül is nagyon különböző a személyiségük.

– Teljesen más napirend szerint élünk. Én „bagoly” vagyok, sokáig, éjszakába nyúlóan szoktam dolgozni, Anita pedig korán kelő, „pacsirta”. Gyakran akkor kel fel, amikor én lefekszem aludni, sokszor csak napközben találkozunk néhány órára.

De szerencsére nincs köztünk kibékíthetetlen ellentét, elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen.

Ebben is nagyon jól működünk együtt, és próbáljuk megoldani, hogy legyen közösen töltött időnk is. Ha nézeteltérésre kerül sor, egyértelműen én forszírozom a békülést. Anita az a típus, aki ha összeveszik valakivel, akkor egy hétig mosolyszünetet tart, én viszont már tíz perc múlva elfelejtem a bosszúságomat. Képes vagyok bocsánatot kérni, ha a fáradtságom miatt hosszabb és hangosabb volt a hegyi beszéd, mondjuk, a mosogatógép miatt. De legyen szó bármilyen nézeteltérésről, soha nem próbáljuk ráerőszakolni a másikra az igazunkat – mesélte Ottó.

A Barátok közt forgatásain szerettek egymásba (Fotó: archív)

„Nem próbáljuk korlátozni egymást”

A sztárpárnak két gyönyörű nagylánya van. Hanni a napokban lett 14 esztendős, Emma pedig 19 éves, egyetemista. A szülők nem bánják, hogy a gyerekek nem örökölték a színészi vénát. Emma egyáltalán nem szeret szerepelni, Hanni pedig a táncban fejezi ki magát a színpadon. Kamaszokat nevelni nem könnyű feladat; a szülők ebben a kérdésben mindig arra törekszenek, hogy közös nevezőre jussanak.

– A gyereknevelésben következetesen mindig egy véleményen vagyunk, illetve a gyerekek előtt soha nem mutatjuk azt, ha nem értünk egyet. Mindegyikünk másban szigorú. Ottó lazábban kezeli Emma kimaradásait: könnyebben viseli a leválást, mint én. Mivel Ottó már 14 évesen teljesen önálló volt, gyakran ezt várja el a lányoktól is. Én inkább anyáskodó, babusgató vagyok, de ebből sosincs vita – árulta el Anita.

Minden párkapcsolat másképp működik. A sztárpárnak az vált be, hogy a kettesben töltött idő, a közös életük mellett mindketten rendelkeznek saját énidővel is.

– Sok házasságban látom problémának, hogy mindig mindent együtt csinálnak. Mi eljárunk akár egymás nélkül is szórakozni, és vannak olyan barátaink, akikkel külön-külön találkozunk. Ottó szerint ez a hosszú házasságunk titka, hogy nem váltunk el – nevetett Anita. – A viccet félretéve: szerintem az a titkunk, hogy egyikünk sem féltékeny a másikra, és nem szólunk bele egymás dolgaiba. Nem lógunk állandóan egymás nyakán, nem függünk a másiktól, és nem próbáljuk korlátozni. Úgy érzem, szerencsés találkozás volt a mienk, már csak abból a szempontból is, hogy nagyon jól tudjuk tolerálni egymás „hülyeségeit”.

Kinizsi Ottó utazással lepte meg Anitát

Mindannyian ismerjük az Igazából szerelem című film egyik jelenetét, amelyben Mark egymás után felmutatott papírlapokon tárja fel a viszonzatlan érzelmeit a barátja feleségének. A romantikus gesztus Ottó fantáziáját is megragadta, és elhatározta, hogy húsz év után ismét szerelmet vall Anitának – ugyanezzel a módszerrel.

– Hannit és Emmát is beavattam a tervbe: az ő feladatuk volt karácsonykor, hogy rávegyék Anitát, nézzék meg együtt újra az ikonikus filmet. Majd eléálltam, egyik lapot mutattam föl a másik után, amelyeken szerelmet vallottam, és elmondtam, hogy a házassági évfordulónkra megleptem egy marokkói utazással. Anita teljesen elérzékenyült, a végén hárman sírtak a lányokkal a karácsonyfa alatt. Leginkább élményeket szeretünk adni egymásnak. Több mint egy hetet töltöttünk édes kettesben Marokkóban, újabb közös kalandokat éltünk át. Az utazás csúcspontja két, sivatagban töltött éjszaka volt. A sivatagnak nagy jelentősége van a közös életünkben, mert húsz éve nagyon nagy hatással volt ránk Coelho Az alkimista című könyvének egy gondolata: „A homokdűnék a széllel változnak, de a sivatag ugyanaz marad. Így lesz a mi szerelmünkkel is.” Ez a két mondat pontosan rólunk szól. A felszín mindig más, de a lényeg állandó és örök. Legyen szó bármilyen problémáról, vitáról, egyet nem értésről, utána mindig történik valami, ami visszaviszi a kapcsolatunkat oda, ahonnan elindult. Oda, ahol a különbözőségeink ellenére ugyanolyanok vagyunk, játékosak, hiszen egy részünk gyerek maradt. A kettesben eltöltött utazással sikerült „újraindítanunk” a házasságunkat, a közös élményekből pedig tudunk tovább építkezni – mesélte Ottó.