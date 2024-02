Jó hírekről számolt be Young G Béci felesége: „Remélem hamarosan visszakapom az önbizalmam”

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Young G Béci felesége jó ideje tervezgette, hogy kisebb melleket szeretne magának. A csinos anyuka korábban már elárulta, hogy döntésében nem szépészeti, hanem egészségügyi okok vezérelték. Mészáros Norina még 2018-ban, férjével való megismerkedése előtt esett át egy mellnagyobbító műtéten, csak ezt követően lett várandós kislányukkal, Rebekával. A terhesség alatt jelentős plusz kilókat szedett fel, a mellei is megnőttek, ami azt eredményezte, hogy komoly hát- és derékfájdalmakkal küzdött éveken át. A plasztikai műtét így elengedhetetlenné vált.

Megműtötték Mészáros Norinát / Fotó: Szabolcs László

A műtét után hat nappal, már hírt adott magáról a sztáranyuka, akkor mindenkit megnyugtatott: jól van és hamarosan a régi fényében fog ragyogni. Pár órával korábban ismét hírt adott magáról Mészáros Norina. Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében bővebben kifejtette mi történt vele az elmúlt napokban és miért volt szüksége a szépészeti beavatkozásra. Ráadásul egy családi fotót is posztolt, amin Bécivel közös kisgyermekükkel láthatók meghitt hangulatban.

- A szoptatás és ez a sok változás rettenetesen megviselte a melleimet és borzalmasan fájt tőle a hátam és a tartásom borzasztó volt! Fontolgattam egy ideje, hogy megszeretném csináltatni, de nyilván elég sok műtétem volt az utóbbi években és nem szerettem volna kórházba menni! - kezdte őszinte vallomását, majd folytatta:

- Azt tudom mondani, hogy 2-3 nap erős fájdalom, de az 5.naptól szinte úgy mozogtam, mint mindenki más, nyilván a lányomat nem emelgethetem, nem edzhetek és háton kell aludnom 6 hétig, de az eredmény nagyon szép és nagyon fura, hogy már most nem fáj a hátam!🤗 Remélem hamarosan visszakapom az önbizalmam! De már most látszik, hogy a nagy cici mennyire nagydarabosított és mennyire máshogy nézek ki a beavatkozás után!🥰 Ha újra kezdhetném tuti, hogy nem rakatnék be nagy ciciket és gyerek után csináltatnám meg, de az egyik legfontosabb, hogy jól érezd magad a bőrödben, szeressenek és hozz jó döntést,ami a számodra a legmegfelelőbb – írta megható bejegyzésében Norina, amit ide kattintva tekinthetsz meg.