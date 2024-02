Jákob Zoli most tényleg elárulta! Ez a siker valódi receptje…

Még annak sem könnyű szavakba önteni a siker titkát és elárulni a gazdagsághoz vezető út biztos irányát, aki már a célhoz ért, vagyis gazdag és sikeres. Önsegítő könyvek tucatjai hirdetik borítójukon, hogy soraik között megleljük az egyetlen és igaz választ ezekre a kérdésekre, de lássuk be, ezek a kiadványok csak arra jók, hogy levélnehezéknek használjuk őket, illetve hogy gazdaggá, vagy még gazdagabbá tegyük azt, aki szerzőként ott díszeleg a már említett borítón. Igaz, hazánk 39. leggazdagabb embere, Jákob Zoli is írt már egy könyvet, de abban az ő története és nem a tuti tipp lapul. Most mégis ő az, aki kézzelfogható kapaszkodót adott a TikTokon ahhoz, hogy megtegyük az első lépést a vágyott sikerek felé.

Jákob Zoli könyvében nincs ott a titok, de a megtett út története igen. (Fotó: Szabolcs László)

Jákob Zoli szerint az ösztöneink 50 százalékban megcsalnak minket

Jákob Zoltán a Szépség Guru névre keresztelt új projektjének első szereplőjével beszélgetett, és Anita kérdéseire válaszolva árulta el a titkot.

— Én mindig azt csinálom, hogy szélesen terítek kis tétekben.

Csinálok itt valami jót, csinálok ott valami jót, és amikor látom, hogy valamelyik beindul, akkor oda full gázt adok.

— Az életben úgy haladsz előre, hogy tesztelsz, és ami jól megy, azt push-olod. Az embert az ösztönei ötven százalékban megcsalják és ezért ott a lutri. Mindenbe egy pici energiát kell fektetni, és ami elindul, abba belefektetjük az összes energiát. Ehhez már nem kell megérzés. Ehhez már munka kell. Sokat kell vele foglalkozni.

Én egyszerre több sakktáblán is játszom, vagyis szimultán. Megyek körbe, én vagyok a „mester,” és végül annál a táblánál maradok, ahol látom, hogy nyerni fogok. A többit pedig ott hagyom…

— magyarázta csatornáján a milliárdos üzletember.

„Zolikám, ne szomorkodj...”

A Szépség Guruban elsőként átalakított hölgy arra is kíváncsi volt, hogy Jákob Zoltán mit üzenne 20 évvel ezelőtti önmagának.

— Zolikám, ne szomorkodj amiatt, hogy megy az idő, mert minden évben egyre jobb lesz. És egyébként tényleg jobb!

Most vagyok a legenergikusabb és ez jövőre még jobb lesz.

— Úgyhogy a húsz évvel ezelőtti önmagamnak azt kívánom, hogy bízzon magában és a jövőben, mert a kor nem fog leállítani, csak ha belassulsz és egy sarokban ülve nem csinálsz semmit — fogalmazott a videóban Jákob Zoltán.