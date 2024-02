Jákob Zoltán átadta lányainak az 1 milliárdos álomotthonát

Minden lányos apa ezerszer pörgeti le lelki szemei előtt azt a képzeletbeli jelenetet, mikor a szeme fénye elé áll és arra kéri, hogy lépjen le otthonról, mert szeretné áthívni néhány barátját. Nos, Jákob Zoltán életében éppen a mögötte álló hétvégén történt meg ez a beszélgetés, ő pedig a pillanat tört része alatt hozott egy döntést: pórázvégre kapta Linit, a néhány hónapos törpe uszkárját és célba vette az egyik fővárosi luxusszállodát, ahol elfoglalta az egyik lakosztályt, hogy még véletlenül se zavarja a fiatalokat, akik birtokba vették az otthonát egy éjszakára. Hogy miként alakult az este, arról magát a milliárdos üzletembert kérdeztük.

Jákob Zoltán nem féltette 1 milliárdért vásárolt otthonát. (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Rugalmasság és bizalom...”

— A nagyobbik lányom már tizenhét éves, ami annyit tesz, hogy szinte már felnőtt. Persze, hogy egyre inkább törekszik az önállóságra és az is természetes, hogy a szüleitől elvár némi rugalmasságot és még ennél is több bizalmat. Nekem pedig semmi, de semmi okom nincs arra, hogy ezt a bizalmat ne adjam meg neki.

Azt nem állítom, hogy csupa jó gondolat szaladt át az agyamon, amikor elém állt a házibuli ötletével, de gondolkodás nélkül igent mondtam

— kezdte a Borsnak Jákob Zoltán, aki csak néhány alapszabályt fektetett le, mielőtt kamaszlányára bízta volna otthonát.

„Biztos voltam benne, hogy nem lesz zűrzavar”

— Nem kezdtem tipikus papolásba, hiszen úgy voltam vele, hogy a gyerekek jó nevelést kaptak, és eleve el lettem volna késve, ha akkor próbálom meg lefektetni egy normális keretek között zajló buli kereteit.

Bízom a gyerekeimben és fontos számomra, hogy ezt érezzék is.

— Abban biztos voltam, hogy nem lesz nagy zűrzavar és nem nálam válnak valósággá a Project X című filmben látott pokoli házibuli jelenetei — nevetett az üzletember, aki a szállodában töltött éjszaka során egyetlen méltatlankodó hívást sem kapott a szomszédoktól, másnap pedig minden pontosan ugyanolyan állapotban várta otthonában, mint ahogyan azt a gyerekekre hagyta.

„Én is voltam kamasz”

— A kis csapat bulizott és minden a legnagyobb rendben zajlott. A piakészletem is érintetlen maradt, legalábbis ránézésre biztosan. Persze simán megeshet, hogy trükköztek a fiatalok és amikor legközelebb megkínálok valakit az egyik drágább whiskyvel, csak tea kerül majd a pohárba, de ha így lesz, akkor sem leszek mérges, vagy csalódott, hiszen én is voltam kamasz. Ez persze csak vicc.

Mármint tényleg van otthon pár menőbb pia, de azok érintetlenek maradtak, vagyis a lányom remek házigazda volt és a társaság is jól „vizsgázott”

— tette hozzá Jákob Zoltán, aki annak is örül, hogy kipróbálta, milyen is lesz, ha kis kedvencével utazik majd pihenni. Jelentjük, Lini az eb is példásan viselkedett a szállodában.