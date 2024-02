Így éli dolgos hétköznapjait a nagybeteg Bruce Willis felesége

Bruce Willis felesége egyedül ápolja beteg férjét, és ez napi 24 órára igénybe veszi. Emma nemsokára könyvben foglalja össze a demenciában szenvedők hozzátartozóinak tapasztalatait, akik – másként ugyan, de – szintén szenvednek ettől a szörnyű betegségtől.

Bruce Willis 2022 óta szenved afáziában. (Fotó: Profimedia)

Legutóbbi házassági évfordulójukon Emma Heming az egyik gyönyörű, csókolózós fotójukkal köszöntötte az ő Bruce-át, és ezt írta a képhez:

„16 év ezzel a különleges férfival: az iránta érzett szerelmem és imádatom egyre csak nő!”

Ilyen most az élet Bruce Willis mellett

A 2007 óta tartó tündérmeséjükből a sors kegyetlensége folytán mostanra sajnos rémálom lett. Az akciósztár egészségi állapota 2022-ben indult hanyatlásnak, de akkor még „csak” beszédzavarral küzdött. A mindennapok Bruce tavaly februári demenciadiagnózisa óta egyre nehezebbek, és ezt nemcsak ő szenvedi meg, hanem a szerettei is. Exmodell felesége az első perctől odaadó szeretettel ápolja a színészt, de a saját kárán meg kellett tanulnia, hogy időnként muszáj hátralépnie a férjétől, aki mellett néha lélegezni is elfelejt – máskülönben egy napon idegileg és fizikailag maga is összeomolhat!

A kimerült Emma sminktelen arca és gyűrött ruhája elárulja, ő hogyan érzi magát. (Fotó: TheImageDirect.com / Fotó: Northfoto)

– Azt kérdezitek, hogyan érzem magam – mondta egy Instagram-videójában Emma. – Nézzetek rám: a sminktelen arcom és a gyűrött ruhám mindent elárul! Most beszéltem az egyik barátnőmmel, akinek legalább jól kisírtam magam! Nagyon fontos, hogy legyen valakid, akire rábízhatod a legbensőbb érzéseidet, ahelyett, hogy magadba zárnád, amire sajnos én is hajlamos vagyok. Jelen helyzetben számomra talán az ünnepek, az évfordulók a legnehezebbek, viszont a férjemet kedvelő több millió ember figyelme, aggódó együttérzése igazi lelki mentőövet jelent a rossz napokon, amit Bruce nevében is szívemből köszönök!

Emmával, valamint az exnejével, Demo Moore-ral és mind az öt lányával együtt ünnepelte a tavalyi karácsonyt a beteg sztár. (Fotó: Instagram)

Emma eddig csak a követőivel osztotta meg az elmúlt két év keserű tapasztalatait, ám a nemsokára megjelenő könyvében mindenkinek elmeséli majd szívszorító történetét a gondozói élet valóságáról.

– Átgondolt, inspiráló útmutatót szeretnék kínálni azoknak, akik valamiféle támogatást, fogódzót keresnek a demens szeretteik ápolása közben – nyilatkozta az Open Field kiadónak a 45 éves, kétgyermekes édesanya.

