Hűha: Polgár Tünde fürdőruhában merészkedett a jéghideg vízbe

Polgár Tünde és férje Polgár Árpád az elmúlt hetekben a vállukra vették a nagy világot, és folyamatosan egyre újabb kalandokba keveredtek. Nemrég például Indában jártak, azon belül is a világ egyik legveszélyesebb városában Delhiben, ahol ki is rabolták őket. Most pedig Tünde úgy döntött, hogy megmártózik a 18 fokos vízben Amerikában. Az esetről pedig fényképet és készítettek az asszonyról, aki az arcán széles mosollyal jelezte, hogy ő aztán nem fázik a jeges vízben sem.

Újabb kalandba keveredett Polgár Tünde / Fotó: Czerkl Gábor

Polgár Tünde ráadásul kirobbanó formában van a képek tanúsága szerint, úgy tűnik a tévés az évek múlásával csak egyre jobban megfiatalodik. Nem véletlen, hogy most ennyire sugárzik a hölgy, ugyanis egyre többet sportol is szabadidejében. Nemrég futás közben töltött fel egy képet magáról Tünde, amin még az izmos, lapos hasa is látszódott.

A legújabb fürdőruhás képét itt tudjátok megtekinteni Tündének: