Polgár Tünde elárulta, hogy milyen sztárok a szomszédaik Flordiában

Közel három hónap után, a mai nap újraindul a TV2 Szerencsekerék című műsora! A vetélkedőben a megszokott módon két civil játékos mérkőzik meg egy hírességgel, aki ezúttal Polgár Tünde lesz. A műsor ráadásul sajátos módon készül a Mikulás érkezésére, ugyanis az egyik játékos maga a Mikulás lesz, aki éppen Brazíliából jön és változatos nyári szettjeit is bemutatja. Az izgalmas játék során Tünde is több érdekességet oszt meg magánéletéről a tévénézőkkel, mint például azt, hogy hogyan is ismerkedtek meg férjével, Árpival. Kasza Tibit azonban a legjobban az izgatta, hogy floridai otthonuk szomszédságában milyen sztárok laknak?

– Elég sok ismert ember él a környékünkön, a ZZ Top egyik tagja például. Mick Jagger, miután a legújabb feleségének a szülei onnan származnak, vett ott a környékünkön egy házat az asszonynak, hogy legyen hova lejárni. De sajnos még sosem futottunk össze a piacon – mesélte Tünde, aki azt is hozzátette, hogy Rosie O’Donnell is ugyanarra a piacra jár, mint Tündéék.

Számos világsztár lakik a Polgár házaspár közelében (Fotó: Máté Krisztián)

Kasza Tibivel adják el a házakat

Tünde történetén felbuzdulva Kasza Tibi is elmesélte, hogy az otthona közelében lévő eladó házakat az ő nevével próbálják meg eladni, „Legyen Kasza Tibi szomszédja” szlogen alatt.

Ott, ahol mi lakunk állítólag tartanak ilyen túrákat az ingatlanosok. Imitten lakik a …, és akkor végig viszik az embereket. Marha boldog vagyok tőle.

– jegyezte meg Tibi.

Hogy még milyen meglepetéseket tartogat a Szerencsekerék új évadának első adása, az ma este kiderül a TV2-n, 21:35-kor!