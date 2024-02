Polgár Tünde rablótámadás áldozata lett

Ahogy azt már a YouTube kedvelői, vagyis inkább Polgár Tünde és Polgár Árpi csatornájának nézői jól tudják, a házaspár nem csak hétköznapjaikról készítenek videót, hanem a nagy utazásokat is rögzítik. A legutóbbi, indiai körútjuk hatalmas nézettségre tett szert. Kalandokból ezúttal sem volt hiány, ám egy igencsak eddig ismeretlen élménnyel is találkoztak a meseszép Delhiben.

Polgár Tünde és férje nyaralása csaknem balul sült el (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde biztonságérzete pillanatok alatt odalett

– Az indiai út csodálatos volt: elmélyültünk, megvilágosodtunk, fejlődtünk. Váránaszi szent városában találkoztunk egy számunkra, európaiak számára ismeretlen fogalommal, a boldog halállal. Mondanom sem kell, hogy milyen mértékben változtatta meg a halállal kapcsolatos szemléletemet, amit láttunk.

Delhiben szintén igencsak érdekes élményben volt részünk: egy kisfiú megpróbált minket kirabolni, de Árpi rácsapott a kezére.

Onnantól kezdve – pont úgy, ahogy azt javasolták – szorítottam magamhoz a táskámat és persze Árpit is. India ezer arca közül Delhi hamar megmutatta a legszélsőségesebbet, a biztonságérzetem pedig így odalett. Nemhiába tartják a világ egyik legveszélyesebb városának – mesélte a nem mindennapi kalandjukat a Sorry! magazinnak Tünde, aki azt is elárulta, férje életében is fontos állomás volt az indiai utazásuk.

Polgár Árpinak fontos állomás volt az indiai utazásuk (Fotó: Czerkl Gábor)

Életreszóló kalandban volt részük

– Sokáig úgy érezte, mintha egy közösségbe tartozna az Indiában élő emberekkel, de ez most megváltozott benne. Felkerestük a Tádzs Mahalt is, ami a világ hét csodája közé tartozik – számunkra ez volt az ötödik, amit láttunk. Ott aztán valósággal tolongtak az indiai férfiak, sőt a nők is, hogy fotózkodhassanak velem, mivel ők maximum a tévében látnak szőke, fehér nőt. Ezenkívül ellátogattunk egy kis indiai faluba, ahol a helyiek bronzművességgel foglalkoznak. Úgy gondolják, hogy bronz étkészletből táplálkozni jót tesz az egészségnek. És képzeld, nőt ott alig látni az utcán. Ráadásul házszámok sincsenek, szóval nem tudom, a postások miként tájékozódnak… Mindenesetre különleges, életre szóló tapasztalat volt számunkra az indiai utazás – mesélte élményeit Tünde.