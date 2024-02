Hódi Pamela brutál dekoltázst villantott - Videó

Tóth-Hódi Pamela influenszer, de manapság inkább anyuka szerepben tündököl. A kis Evolet Olivia 2021. május 7-én jött a világra, ő Hódi Pamela kisebbik lánya, Tóth Bencével közös gyereke. Nagyobbik lánya pedig Berki Natasa, aki Berki Krisztiántól, 2013-ban született.

Talán pont ezért is, mert mindennapjai leginkább az anyaság és két kislánya körül forognak, most kivételt tett és megvillantotta a nőiességét is. Különleges bemutatott tartott, amiben több sportmelltartót is felpróbált férfi rajongói legnagyobb örömére. Ugyanis Hódi Pamela formás kebleit igencsak kihangsúlyozta az apró sportos viselet. De itt még nem állt meg Pamela, ugyanis utána barack fenekét is megmutatta a feszülős sportnaciban.

- Két gyerek után, le a kalappal

- Nagyon jó alakod van. :)

- Magyarország legszebb nője

- Hát állítom Te vagy a világ egyik legszebb nője

- szóltak az elismerő kommentek.

