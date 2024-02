Hamarosan megvalósulhat Gyebnár Csekka és párja álma

Gyebnár Csekka a napokban szerepelt a TV2 Szerencsekerék című műsorában, ahol elmesélte kalandos találkozását egy skorpióval. A színésznő azt is elárulta, hogy utólag visszatekintve nagyon jó kaland volt az Ázsia Expressz. Valamint abba is beavatta a Borsot, hogy lassan álmai otthona is valóra válhat, így önfenntartók lehetnek majd.

Gyebnár Csekka álma hamarosan valóra válhat. (Fotó: Szabolcs László)

Nagyon izgalmas volt, teljesen kizökkent az, hogy hirtelen megszűnik minden, amihez hozzászoktál. Persze nagyon féltett a családom, amikor elindultam

— újságolta az Ázsia Expressz kapcsán Csekka, aki azt is hozzátette, hogy nem is szeretett volna mindenről beszámolni szeretteinek, hogy majd a tévében lássák.

Csekka szerint sokkal finomabb a saját termesztésű gyümölcs és zöldség. (Fotó: Szabolcs László)

Karnyújtásnyira Gyebnár Csekka és párjának álma

Gyebnár Csekka azt is elmondta, hogy nagyon jól érzi magát a bőrében, és szerencsére sok színházi szerepe is van. Párjával közös álmuk pedig lassan, de biztosan megvalósul.

— Kitartóan haladunk a célunk felé: az önfenntartó telekhez, amire már nagyon vágyunk. Akkor megváltozik minden, kicsit lelassul majd az életünk — mesélte örömmel álmukról, a színésznő aki szívesen szorgoskodik a kertben.

Sokszor eszembe jut, amikor otthon főzök, hogy mennyivel kevesebb hulladékot termelnénk, ha már ott lakhatnánk a telkünkön.

— Most már egyre több furcsaságot eszünk meg, így ha abból főzünk, amit mi termelünk meg, akkor azt is pontosan tudjuk miből van — mosolygott Csekka, aki azt is elmondta, hogy sokkal jobban esik akár egy olyan gyümölcs, amit az ember maga termel meg.

A zöldségek és a gyümölcsök mellett, több gyógynövényt is tudok ültetni, és akkor tinktúrákat is készíthetek, amivel az egészségünket is megőrizhetjük

— osztotta meg terveit a színésznő.