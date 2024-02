Tangás képpel tüzeli fel a hangulatot Cooky kedvese

Apró bikiniben tüzeli fel a hangulatot Cooky kedvese. A Dancing with the Stars korábbi évadaiból is ismert Szécsi Debóra lélekben még a család dubaji nyaralásán jár, meg is osztott egy fotót a partról — és persze magáról, apró bikiniben.

Tánc, légtorna, futás

Az 54 éves rádiós, Cooky mindössze 27 éves kedvese remek formában van. Nem is csoda, bár két kisfiú édesanyja, a sport mindig is — így szülés után is — fontos szerepet töltött be az életében. Korábban láthattuk a táncosnőt a Dancing with the Starsban férje oldalán táncolni, és az utóbbi időben több képet is megosztott a TV2 táncos műsorának oszlopos tagjaival, köztük Tóth Katicával és Mikes Annával – amiből a nézők arra következtettek, hogy talán Debóra visszatér egy következő évadban.

A családanya pedig valami újat is kipróbált idén: „Új fejezet”, írta egy januári videójához, amiben a légtornában mutatta meg magát. Ezen kívül pedig közösségi oldaláról kiderül: régi-új hobbiját, a futást is előszeretettel gyakorolja.

Cooky odavan a felesége fotójáért

De térjünk vissza a bikinis fotóhoz! A tüzes fotót pillanatok alatt több mint 6000-en lájkolták, szivecskékkel és a szexiséget kifejező tűz-emojikkal lepték el Debórát. A kommentszekció élén feltűnt Cooky is, aki féltucat szívecskével fejezte ki tetszését. Ráadásul a csinos anyuka tovább feszítette a húrt:

Még van pár kép a tarsolyomban…

— fogalmazott, mire egy férfi rajongója neki is szegezte a kérést: