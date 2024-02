A brit miniszerelnök is megszólalt Károly király állapotáról

Ahogyan arról már a Bors is beszámolt, Károly királyt rákkal diagnosztizálták. Erzsébet királynő rendkívül hosszú uralkodása után fia, Károly vette át a helyét a trónon, és még nincs egy éve, hogy hivatalosan is megkoronázták. Károly gyermekkora óta készült az uralkodásra, és tele volt jobbnál jobb újító szellemű ötletekkel. Éppen ezért estek most kétségbe az angolok, amiért kiderült, hogy halálos betegséggel diagnosztizálták a királyt.

Károly király küzd a rákkal / Fotó: AFP

A lesújtó hírrel kapcsolatban megszólalt a miniszterelnök is:

Mint mindenki mást, elszomorított és megdöbbentett a hír, és gondolatban vele és a családjával vagyok. Szerencsére idejében észrevették, és remélhetőleg megkapja a szükséges kezelést. Ebben reménykedünk mindannyian, imádkozunk, és természetesen azóta is tartom vele a kapcsolatot, és a szokásos módon kommunikálunk

- írta a brit miniszterelnök.