Alekosz komolyan veszi az előadóművészetet: itt tartaná meg a koncertjét

Alekoszt 2010-ben ismerte meg az ország a Való Világ negyedik évada során. Ő akkor azt meg is nyerte. Ismertsége pedig azóta is töretlen, celebsége nem ismer határokat. A "görög hős" már nem egy dologba vágott bele, volt saját műsora is Szerelem a legfölsőbb szinteken – Alekosz menyasszonyt keres címmel, és nem egy televíziós adásban szerepelt már. Az egykori vagyonőr azonban mint korábban megírtuk, szintet lépett: önálló zongoraesetet ad.

Új hírek érkeztek Alekosz önálló zongoraestjével kapcsolatban. / Fotó: Nagy Alekosz

Alekosz akkor lapunknak úgy nyilatkozott, hogy estjével szeretné a fiatalokat jó irányba terelni zenei téren. El Azahriahról, messze a diszkózenéktől. Nos, a feladat nem egyszerű, így komoly gyakorlásba is kezdett, méghozzá nem is akárhol: a Magyar Zene Házában.

Örömmel jelentem be, hogy az Alekosz A KONCERT, egy fontos állomáshoz érkezett. A gyakorlás, talán legmagasabb szintű lehetőségét kaphattam. Gyakorolhatok a Magyar Zene Házában.

– osztotta meg követőivel az örömhírt közösségi média oldalán hozzátéve, leírhatatlan élmény egy ilyen helyen gyakorolni.

Elárulta, felkészüléséről portréinterjú is készült, amely ma este, február 23-án kerül a TV2 adásába. Erről is megosztott pár információt Nagy Alekosz - előadóművész, ahogy ő hívja magát:

Magyarország talán legdrágább versenyzongoráján adok elő műveket, és engedek bővebb betekintést a felkészülésembe. Szó esik majd a koncert egyéb kulissza részleteiről is.

A Magyar Zene Háza azóta némiképp pontosította Alekosz szavait: kiderült ugyanis, hogy ők nem biztosítottak neki gyakorlási- vagy koncertlehetőséget, csak a Tv2 Tények Plusz stábja forgatásának részeként próbálhatta ki az egykori ValóVilág-szereplő a Zene Háza egyik hangszerét.