Nagykoncertre készül Alekosz, egy színházat töltene meg

Alekosz nemrég beavatott minket, milyen jól érezte magát a Magyarországra látogató görög hölggyel, sőt még azt is elmondta, hogy ajándékot is kapott tőle. A valóságshow-sztár most azonban nagy meglepetést okozott legújabb dobásával, amit a Borsnál jelent be először: Alekosz egy saját, önálló zenei estet akar szervezni, amin egy igazi élőzenei utazásra kalauzolja el a nézőket, ráadásul egy zongora mögül.

Alekosz önálló zongoraestet akar tartani. (Fotó: TV2)

Szeretnék koncertet adni egy budapesti színházban, egy szál zongorával, az én hozzám közel álló számokat előadva. Egy zenei utazásról lenne szó összekötő történetekkel, amikben lesz szó nagy szerelmekről, menyasszonyokról és maradandó élményekről többek között. Több helyszín is tárgyalás alatt van, de mindenre nyitott vagyok. Ha valaki esetleg hajlandó lenne otthont adni egy ilyen eseménynek, vegye fel velem a kapcsolatot!

— Ez nem haknizás, ez nem turné, ez nem többszöri alkalom. Ez egyetlen egy minőségi, nívós esemény — kezdte a Borsnak Alekosz, aki még a helyszín és az időpont szervezésén munkálkodik, de határozottan a közeljövővel tervez.

— Nemrég voltam Hajdú Peti műsorában, ahol megmutattam egy kicsit a zongora tudásom, azóta rengeteg üzenetet kapok ezzel kapcsolatban. Peti is meglepődött a billentyűs tudásomon.

Hozzám ez nagyon közel áll, sokat jelent és szeretném ezt megadni az embereknek

— jegyezte meg Alekosz, akit a rajongói szeretnék újra zenélni hallani.

Alekosz úgy érzi, hogy rossz irányba halad a fiatalság zeneileg. (Fotó: TV2)

Alekosz: A KONCERT

Sokan tudhatják, hogy a sztár imádja a régi nagy magyar slágereket, sőt nagyon komoly érzelmi kötődése van egy-egy dallal. Alekosz csakis az élőzenében hisz, semmi másban:

A fiatalok rossz irányba mennek, Azahriah-kat hallgatnak, meg diszkózenéket. Én ezt lenézem, elítélem. Szeretném az igazi élőzene varázsát a fiataloknak és a középkorosztálynak élőben zongorán visszaadni, prezentálni. Alekosz: A KONCERT

— mondta a celeb, akiről kevesen tudhatják, de a hivatalos előadóművészi vizsgát is letette.

Alekosz nem köti mindenki orrára, hogy komolyzenei oktatásban részesült. (Fotó: TV2)

Komolyzenei oktatást kapott

Alekosz nem köti mindenki orrára, hogy valójában mennyire is ért a zenéhez: az ő specialitása a zongora. Azt is elmondta, laza, de minőségi estet akar tartani és bizony ott lesz a kezében a szivar a színpadon és a konyak a zongorán.

C-kategóriás ORI szakvizsgával rendelkezem, tehát előadóművészi engedéllyel. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Jimmy-nek is ugyanilyen előadóművészi engedélye volt.

— Egy helyen szereztük meg, régen ORI volt, amikor én csináltam, akkorra már OSZK-nak hívták. Morvai Pálma operett primadonna és Győry Márta szintén operett primadonna voltak az énektanárjaim. A zongora tanárom meg — Esze Jenő, méltán nagy hírű zongoraművész fia — Esze Zsolt volt — mondta a reality-sztár, aki azt is megválaszolta, hogy miért nem zenészként ismerheti őt a nagyközönség.

Alekosz egy sztár és másodsorban zenész, de ez nem mindig volt így...

— mondta Alekosz, aki annak idején rengeteg helyen zenélt hivatásosan.