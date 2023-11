Komoly műtét vár Szabó Ádám feleségére

Szabó Ádám és Szabó Jennifer szerelme szinte mesébe illő a képek alapján. A párnak fénysebességgel fejlődött a kapcsolata, így a harmonikás tavaly decemberben úgy érezte, ideje megkérnie kedvese kezét, és idén október elején meg is tartották az esküvőt. Azonban most egy komoly betegség árnyékolja be a pár a életét: Jennifert nemsokára meg kell operálni, amiről férje számolt be a Borsnak.

Arcüreg ciszta miatt fekszik kés alá az énesnő

Jennifer arcüregében alakultak ki ciszták, ami szerencsére nem súlyos betegség. Csak énekesnőként fontos megoperáltatnia. Addig egyelőre sajnos egyedül kell fellépnem

– mesélte lapunknak Szabó Ádám. Az énekes azt mondja, hogy ez csak egy rövid, fájdalommentes, rutinbeavatkozás lesz, és a párja gyógyulásáig igyekszik mindenben megkönnyíteni az életét, mert az orvosok szerint a teljes felépülése eltarthat bő egy hónapig is.

Idén már sajnos nem lépünk fel együtt. Mivel egy hónapig gyógyulnia és kímélnie kell magát, így egyedül megyek a karácsonyi koncertekre. Miután meggyógyul, sokkal jobb lesz neki, ugyanis most minimálisan orrhangja van a szakértők szerint. A felépülés után teljesen megváltozik majd az orgánuma

– mesélte kedveséről a harmonikás.

Tökéletes az összhang

Szabó Ádám és Farkas Jennifer még az esküvő előtt mesélték, hogy a rohamtempó ellenére tényleg egymásban találták meg az igazit.

–Nagyon boldogok vagyunk együtt, úgy érzem Jenni, akivel szeretnék örök életre együtt maradni. Az esküvőnknek most van itt az ideje, így nem habozunk.

És azt gondolom fantasztikus párom van, így gyorsan el kell vennem, hogy ne csapják le a kezemről

– viccelődött akkor a harmonikaművész, akire Jenni ráerősített és elmondta: „Nélküle semmi nem lenne olyan tökéletes”.